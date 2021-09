George Russell blir Mer­cedes-fører i Formel 1 neste ses­ong

Etter lengre tids spekulasjoner er Valtteri Bottas’ erstatter som lagkamerat til Lewis Hamilton endelig klar: 23 år gamle George Russell fra Storbritannia.

FRA WILLIAMS TIL MERCEDES: Domino-effekten er i gang i Formel 1-sirkuset og George Russell er siste brikke til å falle.

Det bekrefter Mercedes i en pressemelding. Den britiske 23-åringen erstatter med det finske Valtteri Bottas, som mandag annonserte at han blir Alfa Romeo-fører kommende sesong.

– Dette er en spesiell dag for meg og jeg vil si tusen takk til Williams, Mercedes og alle som har hjulpet meg til der jeg er i dag, sier Russell på sin Twitter-konto.

Russells overgang fra Williams til Mercedes er ventet, ettersom briten har vært en del av Mercedes-akademiet og vært deres reservefører ved behov. Han blir lagkamerat med landsmann Lewis Hamilton, som for tiden jakter sin åttende VM-tittel.

– Dette var ikke overraskende i det hele tatt. Mercedes-sjef Toto Wolff gikk ut tidlig og sa at det enten ble Bottas eller Russell neste sesong. Det har ligget i kortene lenge, han har vært junior-fører for Mercedes og har hatt kontrakt med dem, sier Viaplays Formel 1-kommentator Atle Gulbrandsen.

Bottas har over lengre tid ytret sin misnøye med posisjonen i Mercedes, som en nummer to til Lewis Hamilton. Russell vil på sin side ta over Mercedes-setet i 2022-sesongen.

– Jeg har sett opp til Lewis siden jeg kjørte go-kart og muligheten til å lære fra noen som har blitt en rollemodell både på og av banen kan bare gjøre godt for meg som fører, profesjonell og menneske, sier Russell i pressemeldingen.

Gulbrandsen er ikke sikker på at Russell blir en klar nummer to-fører i Mercedes.

– Hvis han sliter med å ta tempoet til Hamilton, vil han nok bli en hjelpefører. Men om han skulle vise seg å ha farten inne fra start, kan de få en noenlunde sidestilt posisjon, sier Gulbrandsen, og fortsetter:

– Om Russell skulle virkelig utfordre ham, kan de føre til at Lewis Hamilton gir seg. Det har vært god harmoni mellom Hamilton og Bottas, siden Hamilton har hatt god kontroll på Bottas. Harmonien kan slik sett bli dårligere, om det viser seg at Russell utfordrer den posisjon.

Hamiltons VM-rival Max Verstappen uttalte sist uke til The Race at det vil bli «veldig vanskelig» for Hamilton om Russell kommer til Mercedes.

Han peker på at Russell hadde et glitrende innhopp i Bahrain i desember 2020 - etter at Hamilton hadde testet positivt på covid-19.

– Hvis Russell kommer, så vil han gjøre det veldig vanskelig for Lewis. Jeg mener, han hoppet inn i bilen i Bahrain og var der allerede fra runde én, så da kan du bare forestille deg at jo mer erfaring du får i den bilen, og jo mer vant han til blir teamet, jo raskere blir han.