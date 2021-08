Mål-lykke for Lindseth

Alice Håversen Lindseth scoret tre av målene da Randaberg vant 4-3 over Sandnes Ulf i 3. divisjon, rogaland i fotball for kvinner tirsdag. Sandnes Ulf har tapt alle kampene sine så langt denne sesongen.

Sandnes Ulf tok ledelsen da Mai-Helen Nguyen Todnem satte inn 1-0 etter 14 minutter, men Lindseth utlignet da hun satte inn 1-1 sju minutter senere. Samme spiller sendte Randaberg i ledelsen ett kvarter før hvilen.

Forsvarte ledelsen

Noen minutter ut i andre omgang vartet Randaberg-angriperen opp med hattrick. Etter 64 minutters spill reduserte Sigrid Bøe til 2-3 for Sandnes Ulf, og Mai-Helen Nguyen Todnem sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 3-3 fem minutter senere. Sara Eline Gjerde sørget for at Randaberg tok ledelsen igjen med sin scoring ett minutt før full tid. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 3-4.

Kjempet seg opp til fjerdeplass

