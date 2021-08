Adrian Risholm Hansen var giftig foran mål - scoret hattrick

Adrian Risholm Hansen scoret tre mål da Bryne vant 6-0 over Austrått i G13 1. divisjon mandag.

Bryne tok ledelsen ved Hansen allerede i åpningsminuttet, og Martin Åmot Lye scoret og doblet ledelsen for Bryne åtte minutter senere. Samme lag rykket ytterligere i fra da Hansen økte ledelsen ett kvarter før sidebytte.

Målbonanza etter hvilen

Avstanden mellom lagene økte daspiller nummer ni satte inn 4-0 for Bryne da det var spilt ett kvarter av andre omgang, og Brede Sørensen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-0 for Bryne. Hansen sikret seg hattrick da han ordnet 6-0 to minutter før slutt. Ingen av lagene maktet å få ballen i mål etter dette. Dermed ble sluttresultatet 6-0.

Samme tabellplassering for bortelaget

Det var årets første seier for Bryne.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Bryne spiller neste kamp mot Egersund 3. september, mens Austrått møter Bogafjell 13. september.

