18 år som proff og snart 1000 kamper. Endelig kan Oilers’ superveteran få drømmen oppfylt

Greg Mauldin jublet etter å ha scoret 3–0-målet mot Storhamar i mandagens første finalekamp i sluttspillet. 39-åringen gjorde comeback etter to år på sidelinjen og kan endelig vinn sitt første mesterskap som spiller.

En alvorlig skade og pandemien gjorde at Oilers’ «grand old man» la opp og begynte som trener. To år senere håper Greg Mauldin (39) endelig å kunne krone en 18 år lang proffkarriere som mester. Grunnlaget la han i karrierens 997. kamp da Storhamar ble slått gule og blå i den første NM-finalen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden