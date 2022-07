Ødegaard utnevnt til kaptein – Jesus-hat trick da Sevilla ble knust

(Arsenal – Sevilla 6–0) Først ble Martin Ødegaard (23) offisielt utnevnt til Arsenal-kaptein, og så ledet laget til en overlegen seier mot Sevilla.

Det var ventet at Ødegaard skulle bli utnevnt til sesongens Arsenal-kaptein, og lørdag kom bekreftelsen fra offisielt hold.

«Vi kan med glede annonsere at Martin Ødegaard er utnevnt til vår nye førstelags-kaptein for herrene» skrev Arsenal på sin offisielle hjemmeside.

Kort tid etterpå kom lagoppstillingene til lagets siste treningskamp før Premier League-starten borte mot Crystal Palace førstkommende fredag.

Fire mål på ni minutter

Det ble en voldsom maktdemonstrasjon fra Mikel Artetas menn. Etter ti minutter satte Bukayo Saka inn 1–0 fra straffemerket, og så scoret Gabriel Jesus to mål på to minutter slik at det sto 3–0 etter et kvarters spill.

Fire minutter senere ordnet Saka 4–0, og Arsenal scoret altså fire ganger på ni minutter mot svimle Sevilla-spillere.

Ødegaard var mye involvert og gjorde en meget godkjent kamp der vertene skapte drøssevis med sjanser i begge omganger. Etter hvilen ble det «bare» to scoringer. Jesus som sørget for sitt tredje mål for dagen, og dermed har brasilianeren scoret syv mål i oppkjøringskampene etter overgangen fra Manchester City.

Helt på tampen serverte Gabriel Martinelli ballen til Eddie Nketiah, som enkelt kunne trille inn 6–0, som også ble sluttresultatet.

Tok over etter Lacazette

Ødegaard har vært kaptein i oppkjøringskampene, og var også kaptein i flere kamper i forrige sesong. Alexandre Lacazette ble utnevnt som kaptein ut 2021/22-sesongen, men Ødegaard var kaptein de gangene spissen ikke var på banen.

Klubben har hatt relativt hyppige kapteinsskifter de siste årene. Pierre-Emerick Aubameyang tok over for Granit Xhaka i november 2019, etter at sveitseren hadde vært kaptein i bare et par måneder. Før det var Laurent Koscielny kaptein i én sesong, mens Per Mertesacker, nåværende manager Mikel Arteta og Thomas Vermaelen hadde kapteinsbindet to sesonger hver før det.

Ødegaard kom til Arsenal på lån fra Real Madrid i januar 2021, og i august i fjor signerte han permanent for London-klubben.

Midtbanedirigenten er også kaptein på det norske landslaget.

IMPONERTE: Bukayo Saka scoret to og Martin Ødegaard var kaptein da Arsenal knuste Sevilla.