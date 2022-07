Manchester United har én treningskamp igjen før seriestart: – Det er alltid rom for forbedring

Erik ten Hag stiller klare krav til spillerne sine. Lørdag tapte de 0–1 for Atlético Madrid på Ullevaal i sesongoppkjøringen.

Mange av stjernene i Manchester United var til stede på Ullevaal lørdag.

Ina Marie Sigurdsen Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Det var en sterk Manchester United-stall som kom til et utsolgt Ullevaal lørdag. Der skulle de møte Atlético Madrid til treningskamp, snaut en uke før Premier League-start.

Det var nesten hjemmebane å regne for Erik ten Hag & Co., der United-supporterne utgjorde den største delen av de omtrent 26.000 tilskuerne. Før kampstart ble publikum varmet opp av både julisolen, gitarspill og Manchester Uniteds supportersanger.

– En svak kamp

Nesten alle setene på Ullevaal var fylt opp da spillerne på United og Atlético Madrid sto klare på gressmatten. Det meste så ut til å dreie seg om de rødkledde, både på og utenfor banen. Men i det 87. minutt fikk João Félix ballen i mål, foran tusenvis av skuffede Manchester United-fans.

– Det var en tøff kamp, og vi vet Manchester United er et tøft lag. Det var vanskelig å spille mot dem, men vi spilte en bra kamp, sa Felix etter kampen.

Det var Manchester United som sto for flest sjanser gjennom 90 minutter, men målene uteble.

En enorm mulighet av Anthony Martial ble sløst bort, og Harry Maguire fikk en kjempemulighet på et hjørnespark, men fikk ikke headet ballen i mål.

– Det var dessverre en svak kamp i dag, men det var likevel en god gjennomkjøring. Vi har fått en ny trener, og vi er nødt til å ta imot beskjedene hans. Vi må fortsette å jobbe, og så vil mulighetene komme. Konkurransen i laget er tøff, og for min egen del må jeg bare utnytte sjansene, sa svenske Anthony Elanga.

På tampen fikk også Fred utdelt sitt andre gule kort og måtte forlate banen.

Snur det med ten Hag?

Hjemme på Old Trafford har det ligget forandringer i luften. Spesielt en mann er grunnen til det. Nederlandske ten Hag er den første fast ansatte manageren siden Ole Gunnar Solskjær fikk sparken i fjor høst. Ralf Rangnick var inne som midlertidig trener i sesongens andre halvdel. Heller ikke han fikk orden i rekkene.

Forsterkninger måtte inn, både på banen og på sidelinjen. Ten Hag blåser nå liv i fremtidshåpet. Treneren er heller ikke en som går stille i gangene, dersom spillerne ikke følger hans krav. Han blir omtalt som en bestemt mann som vil ha det på sin måte. Og kanskje viktigst: Han har et enormt vinnerinstinkt.

I sitt første offisielle intervju som Manchester United-manager innrømmet nederlenderen at en stor utfordring lå foran ham.

– Akkurat nå er ikke situasjonen god. Det er en stor utfordring. Jeg vil bygge og sette sammen et lag der spillerne kjemper for hverandre, står sammen og får resultater, sa ten Hag da.

Trofétørke

Ved slutten av kommende sesong vil det ha gått ti år siden sist Manchester United-spillerne løftet et Premier League-trofé. Det er heller ikke mange som tror de løfter det kommende sesong. Men optimismen er stor for at ten Hag er mannen som kan få «de røde djevlene» på rett kjøl igjen.

Suksessen i Ajax har gjort ham til en av Europas mest ettertraktede trenere, og flere klubber skal ha ønsket ten Haags tjenester. Før nederlenderen tok over i Ajax i 2017, hadde ikke hovedstadsklubben vunnet den nederlandske ligaen på tre sesonger. Så snudde det. Der ledet ten Hag dem til deres tredje stake ligatittel tidligere i år.

Etter kampen mot Atlético Madrid lørdag sa han at det alltid er rom for forbedring i et lag.

– Vi har sjanser nok til å score minst ett mål. Du kan ikke forvente å skape så mange muligheter mot dette laget. Da er det selvsagt også viktig å ta vare på sjansene, sa United-sjefen til Viaplay etter 0–1-tapet.

I den røde delen av Manchester har tilstandene vært alt annet en optimale en stund. Sist sesong havnet de på en skuffende sjetteplass, med sin dårligste poengfangst siden Premier League startet opp i 1992. Misnøyen har vært voksende blant både spillere og fans.

I løpet av sommeren har ten Haag jobbet med å forsterke laget og jobbet med det offensive spillet.

Danske Christian Eriksen er en av de nyeste signeringene til ten Hag. Under debuten på Ullevaal fikk han en varm applaus fra det norske publikumet i det han ble byttet inn på banen.

Samspillet mellom Jadon Sancho, Anthony Martial og Marcus Rashford har også sett sterkt ut i sommerens treningskamper.

Jubelen ble utløst da danske Christian Eriksen fikk sin debut foran Manchester United-fansen på Ullevaal.

Etter kampen dro Manchester United rett i spillerbussen og ilte forbi den oppmøtte pressen. Søndag spiller de sin siste treningskamp før seriestart mot Rayo Vallecano. ten Hag har bekreftet at Cristiano Ronaldo vil være en del av troppen.

Manchester United starter sin sesong søndag 7. august klokken 14.00. Da møter de Brighton på Old Trafford.

Fakta Kampfakta Slik startet lagene: Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Dalot, Lindelof, Maguire, Malacia; Fred, McTominay; Rashford, Fernandes, Elanga; Martial Atlético Madrid (4–4–2): Oblak – Molina, Savic, Gimenez, Reinildo – Llorente, Kondogbia, Lemar, Carrasco – Cunha, Correa Mål: João Félix (87) Les mer