Bergset scoret hattrick mot Egersund 2

Anført av Sander Bergset vant Forus og Gausel 5-0 over Egersund 2 i 4. divisjon i fotball for menn mandag.

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Forus og Gausel tok ledelsen ved An Dinh Ngo etter 18 minutters spill. Egersund 2 ble redusert til ti mann da Endre Hetland ble sendt av banen rett etterpå, og Forus og Gausel doblet ledelsen da Bergset satte inn 2-0 etter 36 minutter. Erik Engebretsen økte til 3-0 for Forus og Gausel åtte minutter senere. Ved pause var stillingen 3-0 til Forus og Gausel.

Økte ledelsen

Bergset satte ballen i nettet og økte ledelsen et kvarter før slutt, og 17-åringen fikk sitt hattrick like etterpå. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 5-0.

Klatret til sjuendeplass

Etter mandagens kamp ligger Forus og Gausel på sjuendeplass på tabellen med sju poeng, mens Egersund 2 er på ellevteplass med fire poeng.

I neste runde er det mye å se frem til. Da skal Forus og Gausel måle krefter med Riska 26. mai. Egersund 2 møter Hundvåg 30. mai.

Denne artikkelen er automatisk generert av NTB.

