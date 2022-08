Svenske unggutter senket Mol og Sørum i EM-semifinalen: – Det suger

MÜNCHEN (VG) (Mol/Sørum – Åhman/Hellvig 16–21, 23–21, 13–15) Anders Mol (25) og Christian Sørum (26) var bakpå stort sett hele EM-semien og må nøye seg med bronsefinale.

MÅTTE GRATULERE: Anders Mol gratulerer David Åhman og Jonatan Hellvig med seieren i München. Bak er Christian Sørum.

– I dag spiller de bedre enn oss. De spiller et litt annerledes spill som gjør det litt vanskelig for oss, også gjør vi litt mange feil. selv, sier Anders Mol til VG.

Det er første gang Mol og Sørum taper for et svensk lag.

– Det er vår erkerival. Norge og Sverige er alltid en «rival-greie», så det suger, sier Anders Mol.

Kåre Mol, trener og far til Anders, roser svenskene og ønsker dem velkommen inn i verdenseliten. Han mener gjennombruddet til David Åhman (20) og Jonatan Hellvig (20) minner om Mol og Sørum.

– De spiller sinnssykt bra, sier Kåre Mol, trener og far til Anders Mol.

De svenske 20-åringene er ranket som nummer 33 i verden, mens den norske duoen har vunnet EM-gull, VM-gull og OL-gull. Likevel var det de svenske ungguttene som var klart best i åpningssettet på Königsplatz og vant 21–16.

– Det er helt utrolig altså. Det betyr veldig mye, sier Åhman etter den overraskende seieren.

– Vi spilte veldig bra og gjorde veldig få feil, sa svenskene mens popmusikken sto på i bakgrunn.

Christian Sørum bommet på flere opplagte smasher, samtidig som servene til Anders Mol ikke var mer enn middels.

– Anders Mol har ikke klart å sette noe grep på ting her. Han leverer som regel noen serve-ess og en god del blokkpoeng, men her har han ikke fått være med noe særlig, oppsummerte NRK-kommentator Vegard Høidalen.

– Jeg sliter med enn jeg pleier, erkjenner Sørum og kaller det «irriterende».

FIKK DET TUNGT: Anders Mol og Christian Sørum ble hardt utfordret av Sveriges duo på Königsplatz.

Andre sett ble jevnere. Sverige hadde lenge føringen og kunne avgjort kampen med en matchball, men Norge sto imot, fikk overtaket og Mol dunket inn settet med 23–21.

– Jeg tror nesten ikke det jeg ser her, sa Høidalen.

I tredje sett var svenskene stort sett et par poeng foran, frem til Mol blokket inn 13–13. Da svarte Åhman med å rulle ballen over Mol og få matchball. Den tok de vare på.

– 15-13 er marginalt. Men vi er hele tiden på etterskudd. Vi er nære på hele tiden, men får ikke stoppet det skikkelig. Det er frustrerende, sier Sørum.

Før semifinalen hadde den norske duoen vunnet de fire EM-kampene i München i strake sett. Mens de var ubeseiret i de siste 30 EM-kampene – siden kvartfinale-tapet i 2017.

– Det er helt sykt at vi har klart å stå 30 kamper uten tap i EM-sammenheng. Jeg håper folk får øynene opp for hvor sykt det er, sier Mol.

Bronsefinalen for Mol og Sørum spilles søndag klokken 16 mot polske Michal Bryl og Bartosz Losiak på NRK. I finalen klokken 17:30 venter tsjekkiske Ondrej Perusic og David Schweiner for svenskene – det er første gang et svensk lag er i EM-finale.

