Over­tenning, kaos og stor­seier: - Flyr du rundt og er kjekkas må du ta en fight i ny og ne

Første test foran en ny sesong var Stjernen på borteis for Oilers. Det endte med seier, men også med veldig mye annet. For kampen bar definitivt ikke preg av at det var en treningskamp.

Det var lite som tydet på at det var en treningskamp da Oilers besøkte Stjernen. Der var det full kok, spesielt i andre periode.

Stjernen - Oilers: 2–6

FREDRIKSTAD: - Det ble litt mer trøkk enn det pleier i en treningskamp, det gjorde det. Men det er sånn det skal være når det er lenge siden vi har møtt hverandre og når de takler og skal by opp så svarer vi, sier Tommy Kristiansen etter kampen mot Stjernen.

Oilers-spilleren måtte se halve kampen fra tribuneplass etter en slåsskamp i andre periode. Det etter at han hadde gitt Filip Gunnarsson en runde med nevene.

– Jeg får en krysstakling i tenna mine og han (Gunnarsson) fløy rundt og skulle være på alle juniorene våre. Dessverre er han tøff mot de som er under 20 og det er litt kjedelig at han ikke tør å stille opp, sier en småskuffet Kristiansen.

– Flyr du rundt og er kjekkas må du ta en fight i ny og ne!

Selve kampen ble som en god pose blandet drops for Oilers sin del. Laget viste fine tendenser foran mål, men samtidig ble det for mange utvisninger. Overtallet var ikke all verdens mens det glapp et par ganger i undertall.

– Det å komme i gang og bare se at formen er på gang er deilig. Men det er selvsagt mange detaljer som må jobbes med. Både i powerplay og boxplay, men måten vi går på skøyter og jobber for hverandre er bra synes jeg, sier Thomas Berg-Paulsen som ikke klarer å la være å komme med et stikk mot Stjernen.

– Mye av det Stjernen holder på med er jævlig unødvendig, men de skal få lov til å holde på sånn. Jeg orker egentlig ikke å irritere meg over det igjen, men jeg synes vi spiller hockey slik det skal være i en treningskamp og ikke holde på med det pisset der, sier Berg-Paulsen.

Fyr fra start

Det var tydelig at det var et Oilers som hadde lengtet etter sesongens første treningskamp. For det ble fullt kjør fra start når de besøkte Stjerne i Fredrikstad. Oilers kom ut i et voldsomt tempo og det smalt godt i taklingene. Stjernen hang for så vidt med på kjøret det første minuttene, men så lignet det mye på enveiskjøring.

Etter snaut åtte minutter fant Andre Strandborg veien til nettmaskene. Det etter et solid Oilers-trykk og et par raske skudd. Fem minutter senere var ledelsen doblet da Thomas Berg-Paulsen fikk tilnærmet åpent mål etter solid forarbeid av Tommy Kristiansen.

Thomas Berg-Paulsen takker Tommy Kristiansen for assisten etter å ha satt inn 2–0 i Stjernehallen.

Thomas Berg-Paulsen kunne fort vært tomålsscorer i første periode, men fintene satt ikke da han kom alene med keeper.

Selv ikke i undertall lot Oilers seg stresse noe særlig bakover og det var de som skapte sjansene. Mens nysigneringen Coltin Beck satt i fryseboksen hamret Bryce Gervais pucken i tverrligger. I samme undertall misset også Berg-Paulsen alene med keeper.

2-0 stod seg dermed til første pause. Det etter en periode som viste prov på at Oilers virkelig har gjort jobben i sommer.

Full overtenning

Andre periode startet med et par utvisninger begge veier og få sjanser før det virkelig ble fyr i teltet. For når Dan Kissel fikk ble offer for en stygg takling i rundvantet var dansen i gang. Da samlet det seg et par klynger med dansepar og det hele endte med at lagene fikk hver sin utvisning for roughing. Hos Oilers var det Paul Bittner som ble sendt i fryseboksen. Samtidig fikk Stian Nystuen fem minutter for boarding.

Det skulle imidlertid ikke ta lang tid før det kokte over på ny. En disputt foran Stjernen sitt mål endte altså med at Tommy Kristiansen hamret løs på Filip Gunnarsson. Da røyken la seg ble Kristiansen sendt i garderoben for slåssing. 5 minutter + liten disilpinærstraff. Gunnarsson på sin side fikk to minutter.

Tommy Kristiansen ble sendt inn for en tidlig dusj etter at han hamret løs på Fillip Gunnarsson.

Litt spill ble det for øvrig også tid til og da kampen omsider kom i gang igjen var Oilers effektive. I overtall vant de dropp i egen sone før Christoffer Karlsen satt fart langs vantet. Han spilte så inn til Kissel foran mål og dermed stod det 3-0.

Helt på tampen av perioden utlignet Stjernen i et overtall. Ja, for utvisningene fortsatte å hagle i Fredrikstad. Begge lag brukte mye tid i sine respektive frysebokser.

– Når det kommer til mål og poeng, så er det faktisk ganske viktig å komme i gang fra start. Spesielt med tanke på hvordan spiller jeg er, da vil man ikke vente for lenge. «Get the monkey off the back», forteller Kissel mens han har en stor ispose over skulderen og armen i en provisorisk fatle.

– Jeg er ok altså, bare litt sår. Det er en slik taling man ikke vil se, man han var borte og beklaget i etterkant. Så det er ikke noe stort problem, sier Kissel om situasjonen som førte til storbråket på isen.

Rør og perlescoring

Tredje periode var knapt to minutter gammel før første utvisning kom. Det etter at Stian Nystuen var ufin med Anders Tangen Henriksen. Oilers-spilleren var tydelig hevnlysten, men holdt seg i skinnet og sikret overtall. Et overtall Oilers for øvrig ikke fikk noe som helst ut av.

Deretter klønet Oilers det til for seg selv med for mange mann på isden. I undertallet som fulgte reduserte Stjernen til 2-3. Det etter en rekke skudd og til slutt en retur. Samtidig med målet pådro Daniel Rokseth seg to minutter og Oilers måtte fortsette i undertall. Denne gangen holdt de unna.

Så var det duket for kvelden godbit. Berg-Paulsen ble satt opp offensivt og da viste han prikkskyting. Med en Stjernen-back mellom seg og keeper dro han bare pucken opp i lengste kryss.

– Sykt deilig å score to mål! Det er jo ikke så ofte så jeg kan vel ikke be om så mye mer, smiler Berg-Paulsen som har et mål for sesongen.

– Det er mye man alltid kan utvikle, men det å bruke skuddet enda mer. Det er jo egentlig ganske bra, men jeg bruker det alt for lite, slår tomålsccoreren fast.

Mot slutten åpnet slusene seg og Oilers satt inn et par pinner til. Først Bryce Gervais, som hadde misset et par store tidligere, i overtall. Før Ludvig Hoff også tegnet seg på scoringslisten. Dermed ble det til slutt en komfortabel 6-2 seier for Oilers i Fredrikstad.

KAMPFAKTA

Stjernen – Stavanger Oilers 2-6 (0-2, 1-1, 1-3)

Treningskamp

Stjernehallen

Mål: 0-1 Andre Strandborg (Faret)(07:31), 0-2 Thomas Berg-Paulsen (Kristiansen)(13:59), 0-3 Dan Kissel (Christoffer Karlsen)(27:53 PP), 1-3 Jontahan Hermansson (Andersen)(38:58 PP), 2-3 Stian Nystuen (45:27 PP), 2-4 Berg-Paulsen (Klavestad)(48:46), 2-5 Bryce Gervais (Kissel, Lefebvre)(54:41 PP), 2-6 Ludvig Hoff (Karlsen)(55:52),

Hoveddommere: Robin Andre Berg og Roy Stian Hansen

Utvisninger: 19 min – 43 min

Skudd: 28 – 33

Oilers’ lag:

Målvakt:

Henrik Holm

Backer:

1. backpar: Patrick Ulriksen og Martin Lefebvre

2. backpar: Dennis Sveum og Andreas Klavestad

3. backpar: Noah Aarthun og Daniel Rokseth

Ekstra back: Thomas Higson

Løpere:

1. rekke: Dan Kissel, Bryce Gervais og Paul Bittner

2. rekke: Ludvig Hoff, Colton Beck og Christoffer Karlsen

3. rekke: Greg Mauldin, Thomas Berg-Paulsen og Tommy Kristiansen

4. rekke: Sander Hurrød, Andre Strandborg og Anders Tangen Henriksen

Ekstra løper: Vegard Faret