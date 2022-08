Viking-feber før skjebnekampen: – Dette er ikke avgjort

Etter en kraftanstrengelse av de sjeldne, og med et meget godt utgangspunkt før torsdagens skjebnekamp, er Viking et stort skritt nærmere 30 millioner kroner og et Europa-eventyr i høst.

