Ny avtale: Carlsen på lag med Messi

En ny sponsoravtale beskrives som et «gjennombrudd» for sjakken.

Magnus Carlsen er attraktiv på sponsormarkedet. Her fra Norway Chess nylig, som Carlsen vant.

Nicholas Bergh Journalist

Publisert: Publisert: I dag 10:30

Lørdag startet Champions Chess Tour-finalen. Turneringen er blitt et symbol på sjakkens vekst under koronapandemien.

Tidligere denne uken kom enda et eksempel på det.

Da gikk betalingsselskapet Mastercard inn som sponsor av både Champions Chess Tour og Magnus Carlsen.

Avtalen beskrives som et vendepunkt for sjakken, som i mange år har slitt med å tiltrekke seg store selskaper.

Carlsen er nå én av selskapets «ambassadører», sammen med idrettsstjernene Lionel Messi (fotball), Naomi Osaka (tennis), Crystal Dunn (fotball) og Dan Carter (rugby).

– Om ikke det er et vendepunkt, er det hvert fall starten på noe spennende. Jeg er veldig glad for at de vil være med og har troen på dette, sier Carlsen til Aftenposten.

Lionel Messi er én av verdens største fotballstjerner.

30 år siden

På 1990-tallet var Garry Kasparov en stor internasjonal stjerne. Da investerte teknologiselskapet IBM i sjakk.

Siden har de store selskapene i stor grad uteblitt.

Ifølge nettstedet Chesstech.org har JP. Morgan og Coca-Cola riktignok sponset enkeltturneringer. Men avtaler i global skala har vært forbeholdt mindre selskaper. «Bedrift-sponsing er tilbake», skriver derfor nettstedet nå.

– Det er utrolig at vi får så store selskaper inn i sjakken, sier sjakkstjernen Anish Giri.

Han er i Oslo for å spille Champions Chess Tour. Han mener den nye sponsoravtalen gir sjakkmiljøet en unik mulighet til å «vise hva spillet er verdt».

– Sjakk har ikke vært så koblet til den kommersielle verden, men dette er et stort gjennombrudd. Sjakk er billig sammenlignet med fotball. Det som er mye penger for en sjakkspiller, er ikke mye penger for en fotballspiller, sier Giri.

Annerledes enn forgjengerne

Carlsen er nå havnet på samme lag som Lionel Messi, som Mastercard-ambassadører.

Han er ikke den eneste norske utøveren med global appell. Karsten Warholm er en viktig profil for Puma, mens Jakob Ingebrigtsen har en avtale med Nike.

I sjakk er Carlsen den desidert største stjernen. Sponsoravtalene og inntektene hans er på et annet nivå enn konkurrentene.

Carlsen har gjort mye for å løfte sjakkens popularitet, mener sjakkekspert Atle Grønn.

– Det er viktig at han er en såpass ubestridt verdensmester. Han vinner ikke bare VM-kampene, han er den beste. Sjakken har savnet klare frontfigurer, sier Grønn.

Han beskriver Carlsen som en «internasjonal merkevare». Forgjengerne var ikke det på samme måte, mener Grønn.

– Han har en spesiell posisjon, en annen enn Vishy Anand og Vladimir Kramnik. Bobby Fischer og Garry Kasparov var store merkevarer. Det er mulig Carlsen har et like stort navn. Er han der, er det i så fall utrolig imponerende, sier Grønn.

Men selv om Carlsens forretningsimperium vokser, minner han stadig om at han først og fremst er en sjakkspiller. I disse dager er det nett-turneringen Champions Chess Tour som dominerer tankene hans.

Runde 2 starter søndag klokken 17. Partiene sendes på TV 2 Sport 2. Man kan også se de på Youtube-kanalen til chess24.com (engelske kommentatorer).