Johaugs trener vil gi seg: - Damelaget har godt av yngre krefter

Vinterens OL blir mest sannsynlig Ole Morten Iversens siste mesterskap som trener for elitedamene.

Ole Morten Iversen mener damelaget har godt av yngre krefter og tror han går tilbake til lærerjobben når trenerjobben hans går ut etter denne sesongen.

HAFJELL: Alle trenerne for de norske elitelagene i langrenn er på utgående kontrakter. Ole Morten Iversen sier det er lite sannsynlig at han trener Therese Johaug og de andre stjernene neste sesong.

– Da jeg tok på meg denne toårsperioden, så var nok tanken at dette ville bli de to siste årene, sier Ole Morten Iversen til Adresseavisen.

Ser på kalenderen

Sist uke var han på samling med de norske elitedamene på Hafjell. Der delte han sine tanker om trenerframtida.

– Kontrakten min går ut til våren, da er jeg tilbake på skolen, regner jeg med, sier Iversen som har permisjon fra jobben ved Meråker videregående skole.

Ole Morten Iversen og Ola Vigen Hattestad har ansvaret for de norske elitedamene. Begge er på utgående kontrakter.

Han er imidlertid topp motivert til trenerjobben og syns det er fantastisk trivelig å være med laget.

– Vi er privilegerte som får lov til å samarbeide med utøvere på dette nivået. Det er en ære å få lov til å være med på det, og så føler jeg fortsatt at jeg har noe å gi, selv om de fleste av det beste er litt «satt». De vet jo stort sett svaret selv, men samtidig føler jeg at jeg som trener kan komme med input som er kan være nyttig for alle enhver, sier han.

Johaug-skryt

Therese Johaug gir damelaget, under ledelse av Iversen og Ola Vigen Hattestad, følgende skussmål:

– Jeg storkoser meg i gruppa og med jentene. Jeg tror det er lenge siden har hatt et så godt miljø, og med tanke på mine mange, mange år på landslaget, så er jo det ganske bra, sier Johaug.

Therese Johaug storkoser seg på landslaget. Sist uke var hun på samling på Hafjell.

Det gjør Iversen glad, men treneren, som er blitt 62 år, mener han må ta en titt på kalenderen.

– I mitt hode er det sånn at norsk langrenn og damelaget har godt av yngre krefter med andre egenskaper, men det er det jo opp til arbeidsgiver å vurdere.

– Hva gjør du hvis skiforbundet kommer med et tilbud om videre engasjement?

– Hvis Espen (Bjervig, langrennssjef i skiforbundet, journ.anm.) spør om det er interessant å være med videre, så skal jeg be han tenke seg godt om før han spør. Og hvis han gjør det og spør, så skal jeg alltids tenke meg om, sier Ole Morten Iversen.

– Merkelig

Han er ikke alene om å være på utgående kontrakt. Elitetrener for allround herrer, Eirik Myhr Nossum, elitetrener for kvinner, Ola Vigen Hattestad og herrenes sprinttrener Arild Monsen er i samme situasjon.

– Det er mulig det er tilfeldig, men det er ikke bra at alle trenerne har kontrakt som går ut samtidig. For meg er det merkelig. Vi burde hatt en som garantert var med videre, mener Iversen.

– Når bør dialogen om arbeidsforholdet starte?

– Erfaringen min, også fra Sverige, er at man kommer i gang for sent. Hvis jeg var arbeidsgiver med ansvar for kabalen nå, så tror jeg at jeg ville ventet med ting til etter OL som det er fullt fokus på. Så bør det være kjapt i gang med neste år når vi er ferdig med OL. Sånn tipper jeg Espen tenker, sier han.

Ikke satt deadline

Sprinttrener Arild Monsen har ikke tenkt mye sin trenerframtid ennå.

– Jeg har bare ut denne sesongen. Jeg er litt sløv, akkurat på det, sier Monsen og legger til at han må ta tak i det før nyttår slik at han vet mer om sin framtid.

Arild Monsen var nylig på samling på Lillehammer med sprintlaget og Johannes Høsflot Klæbo. Monsens trenerkontrakt går ut etter denne sesongen.

Langrennssjef Espen Bjervig sier han er, eller at han skal gå i dialog med trenerne.

– Det er en løpende dialog om det som er en tøff og utsatt jobb, sier han.

Varigheten på de nye kontraktene skal vurderes med den aktuelle treneren.

– Hvis det er sånn at alle slutter samtidig, så er det selvsagt en utfordring, sier han med tanke på at alle er på utgående kontrakt.

Bjervig har ikke satt noen deadline for når kontraktene skal være i boks.