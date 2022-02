Kristoffersen på gulljakt i voldsomt snøvær: – Det var dårlig

YANQING/OSLO (VG) Alpinistene trosset det kinesiske snøværet i den første omgangen, men forholdene gjør at Henrik Kristoffersen (27) sin gulljakt i finaleomgangen er utsatt.

PÅ FJERDEPLASS: Henrik Kristoffersen er absolutt med i gullkampen før finaleomgangen.

Publisert: Publisert: I dag 04:06

Kristoffersen ligger på fjerdeplass etter førsteomgangen hvor han kastet seg ut med startnummer 1 på brystet i storslalåm-løypen i Yanqing. Han kom i mål uten de tydelige store feilene, men var likevel ikke fornøyd.

– Jeg synes selv det var dårlig da jeg kom i mål. Det tror jeg de fleste synes for å være helt ærlig, sier Kristoffersen til VG.

Forholdene sørger for at starten av andre omgang er utsatt. I utgangspunktet skulle den starte klokken 06:45 norsk tid, men den nye starten er kl. 08:00.

Kristoffersens tid holdt til ledelse mot to konkurrenter, men så kom forhåndsfavoritten Marco Odermatt.

Sveitseren som har vunnet fire av fem storslalåmkonkurranser i verdenscupen denne sesongen lå nesten halvsekundet bak Kristoffersen halvveis, men med en superavslutning tok han ledelsen med tolv hundredeler.

– Hvis jeg ender opp med å bare være tolv hundredeler bak lederen så er det ganske positivt, men å kjøre bedre og fortere er helt klart mulig for det kjentes ikke bra ut, sier Kristoffersen kort tid etter at Odermatt hadde kjørt.

– Det er sikkert vanskelig med sikten og forholdene, men det er uansett mulig å kjøre fortere og bedre.

Østerrikske Stefan Brennsteiner og franske Mathieu Favre la seg inn mellom rivalene Odermatt og Kristoffersen, og nordmannen – som tok OL-sølv på disiplinen i PyeongChang – ligger som nummer fire etter den første omgangen.

Det er ikke bare i fjellene det snør. Også rundt stadion for langrenn og skiskyting, samt ved curlinghallen i Beijing, laver det ned:

forrige









fullskjerm neste SATT I SVING: Koste hva det koste vil - den snøen skal bort! 1 av 6 Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Med de andre nordmennene gikk det langt dårligere. Lucas Braathen startet bra, men etter en stor feil endte han 1,27 sekund bak Odermatt i mål. Det holdt til tolvteplass før finaleomgangen.

– Partivis bra, partivis ekstremt dårlig, noe som er å forvente på en dag som det her. Du skal ikke gjøre mye feil før det får store konsekvenser, sier Braathen til VG, og er klar på at det bare er topp tre som gjelder i OL:

– Jeg har vunnet renn fra verre utgangspunkt enn det, sier han og sikter til sensasjonsopphentingen i Wengen-slalåmen da han kjørte seg opp fra 29.-plass til seier.

For Rasmus Windingstad og Atle Lie McGrath ble det fiasko, og begge kjørte ut på samme sted tidlig i løypen. Totalt var det hele 33 av 89 startende som kjørte ut i første omgang.

Men det var ikke alpinkjøringen som fikk stå alene i fokus under den første omgangen. Det var nemlig et voldsomt snøvær som stod sidelengs inn i bakken i Yanqing.

– Det er helt greit. Det er mer enn kjørbart, men det gjør det vanskelig når forholdene er litt vekslende, sier Kristoffersen om forholdene.

Alpinistene befinner seg i et svært tørt område, og vær som det vi ser i dag er uhyre sjeldent. Arrangøren har imidlertid vært klar over at det kunne skje i lys av værmeldingene den siste uken. I går avsluttet Beijing2022 den daglige pressekonferansen med å be journalistene i området om å kle seg godt.

Les også Henrik Kristoffersen: Ikke OL som definerer karrierer