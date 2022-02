Zouma bøtelagt av West Ham – dyrebeskyttelsen har hentet kattene hans

West Ham-stjernen Kurt Zouma er i hardt vær etter å ha blitt fersket i dyremishandling. Han etterforskes av dyrebeskyttelsen og er bøtelagt av klubben.

West Hams Kurt Zouma er i hardt vær.

NTB-AFP

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Zouma-saken sprakk tirsdag. Da nådde et videoklipp offentligheten og viste fotballstjernen mishandle katten sin. Der kan man se den franske landslagsspilleren både sparke og slå kjæledyret.

Britisk politi har bekreftet at de er i kontakt med dyrevernorganisasjonen RSPCA som følge av det som omtales som «hastehenvendelser» i saken.

Onsdag ettermiddag opplyser organisasjonen at midtstopperens to katter «nå er ivaretatt av RSPCA».

– Vår prioritet er at disse kattene har det bra. De er blitt kontrollert av veterinærer, og de skal være hos oss så lenge etterforskningen fortsetter. Vi er takknemlige for alle som har uttrykt sin bekymring for kattene, sier en talsperson for RSPCA, ifølge BBC.

Bot

West Ham har gjort det klart at klubbledelsen «uforbeholdent fordømmer» Zoumas handlinger. Samtidig fikk franskmannen spille seriekampen mot Watford tirsdag. Det har også skapt reaksjoner fra mange hold.

Underveis i kampen buet begge lags supportere på Zouma ved hver eneste ballberøring.

Onsdag opplyser West Ham at de samarbeider med RSPCA, og at Zouma er bøtelagt med det høyeste mulige beløpet for sine handlinger.

– Spilleren har umiddelbart godtatt boten, og han har bedt om at beløpet doneres til dyrevelferdsorganisasjoner.

West Ham skriver videre at også Zouma samarbeider med dyrebeskyttelsen, og at han frivillig overlot kattene sine til dem.

Kampanje

Over 110.000 personer har signert en underskriftskampanje der det kreves at franskmannen straffeforfølges for dyremishandlingen.

I kampanjen på nettstedet Change.org heter det: «I Storbritannia har vi lover mot mishandling av dyr, lover som bør gjelde for alle rike eller fattige, kjente eller ikke. Vi ber om at Metropolitan Police og RSPCA gjennomfører en hasteundersøkelse og rettsforfølger gjerningsmennene til denne avskyelige handlingen.»

Angrer

West Ham-sponsor Experience Kissimmee har varslet at selskapet vil evaluere sitt forhold og sponsoravtalen med klubben» i lys av Zouma-videoen.

Hovedpersonen selv har framstått som en angrende synder.

– Jeg ønsker å beklage mine handlinger. Det finnes ingen unnskyldninger for oppførselen min, og jeg angrer oppriktig, uttalte Zouma tirsdag.

– Jeg vil også uttrykke hvor dypt lei meg jeg er på vegne av alle som ble opprørt av videoen. Jeg ønsker å forsikre alle om at de to kattene våre er friske og har det bra. De er elsket og verdsatt av hele familien vår, og dette var en enkelthendelse som ikke kommer til å gjenta seg, tilføyde han.

Ordføreren reagerer

Også i politiske kretser har saken blitt et tema. London-ordfører Sadiq Khan sier til Sky News at Zouma bør bli straffeforfulgt, og at forsvarsspilleren bør bli satt ut av West Ham-laget.

Den britiske naturverneren Chris Packham stemplet West Ham-manager David Moyes' beslutning om å spille med Zouma tirsdag som en skam.

– Jeg synes det var en skammelig avgjørelse. Jeg tror at dersom fotballspilleren hadde sluppet en film i sosiale medier der han tok narkotika eller slo sin kone, kjæreste eller egne barn, ville han på ingen måte vært på banen, sa han.