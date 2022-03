Her bestemmer jeg! Oilers-målvakt Henrik Holm foran «sitt» mål i DNB Arena. Det er dette buret han beskytter i to av tre perioder når Oilers spiller hjemme. Som i kveld når semifinaleserien i sluttspillet tar til. I sin 11. sesong i Oilers kan Holm bli dobbeltmester hvis alt går etter planen. Men den utrolige reisen startet som utespiller i Stjernen for 25 år siden.