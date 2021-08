Comeback etter sykkelskadene: Håper på et OL-løp

Tre måneder etter den nær fatale sykkelulykken er regjerende OL-mester Sverre Lunde Pedersen (29) tilbake på isen – med håp om å bli klar til å gå én distanse i vinterlekene i Beijing om seks måneder.

– Hovedmålet mitt er 5000-meteren. Det er den jeg har mest lyst på, i hodet mitt, sier Sverre Lunde Pedersen.

I OL i Pyeongchang for tre og et halvt år siden var han et uheldig og stort feilskjær fra å ta medalje på 1500-meter. På 5000-meteren vant han OL-bronsemedaljen, to tusendeler av ett sekund fra sølvmedaljen. I lagtempo ledet han Norge til suveren seier over Sør-Korea i gullfinalen.

Normalt sett, som han uttrykker det, ville han satset på disse tre distansene også i Beijing-OL i februar 2022. Men for tre måneder siden – 13. mai – endret Sverre Lunde Pedersens tilværelse og skøyteplaner seg fra «normalt» til et spørsmål om han ville kunne komme tilbake som skøyteløper i det internasjonale toppsjiktet.

Da pådro han seg alvorlig nakkeskade og bruddskader i armen, samt senere en infeksjon i høyre lår, etter en krasj på sykkel under en treningstur ved Dølemo i Agder. I et intervju med VG seks dager senere fortalte landslagskamerat Hallgeir Engebråten, som var vitne til ulykken, at «ut fra hvordan det kunne ha gått, var han veldig heldig».

– Det var spesielt. Men det var deilig å være tilbake på sykkelen. Det var litt rart, selvfølgelig. Men jeg var ikke redd, forteller Sverre Lunde Pedersen etter at han mandag for første gang siden krasjen syklet på landeveien.

TRE MÅNEDER SENERE: Sverre Lunde Pedersen var tilbake i trening på landeveissykkelen sist mandag – 12 uker etter ulykken i Agder. Foto: Privat

OK følelse

Det skjedde i forbindelse med skøytelandslagets to uker lange treningssamling i Hamar. Den startet med at Sverre Lunde Pedersen snørte skøytene og satte stålet i isen i Vikingskipet fredag forrige uke.

– Jeg ble mer sliten enn vanlig. Men det var en OK følelse. Jeg ligger bak resten av gutta og føler meg frem. Det gjelder ikke å bli for ivrig. Skynde seg langsomt, er det vel noe som heter, sier Sverre Lunde Pedersen – som var utsatt for et sykkeluhell i Inzell for to år siden, et halvt år etter at han vant VM-gull på 5000 meter samme sted.

Verdenscupen skal etter planen starte om fire måneder, med fire konkurranser før jul: Polen og Stavanger i midten av november, Salt Lake City og Calgary i desember. Sverre Lunde Pedersen vurderer å droppe de to siste, for å kunne legge inn en nødvendig treningsperiode med tanke på OL 4. til 20. februar.

Han ligger godt an når det gjelder treningsplanen nå. Faktisk foran skjema, og betraktelig mye bedre enn «før».

– Da jeg sto opp da, føltes det som om jeg hadde trent i seks timer dagen før. Men jeg hadde ikke trent en skit, sier Sverre Lunde Pedersen.

– Målet mitt etter ulykken var å bli klar til denne samlingen. Så får jeg se hvordan det blir utover høsten. Jeg må bygge opp fysikken, og passe på at jeg ikke bryter den ned, tilføyer han.

Svakere enn det burde

Han merker at høyre ben er svakere «enn det burde være». Det fikk en skikkelig smell i møte med steinura han stupte inn i etter å truffet et hull i veibanen i 45 kilometer i timen. Umiddelbart så det ut til at såret skulle lege greit. Men da han kom hjem til Bergen, gikk det infeksjon i det – «dypt»: Nye sykehusbesøk, penicillin og 14 dager i full ro på sofaen.

– Den var seig å få midt på sommeren, da jeg begynte å kvikne til, vedgår Sverre Lunde Pedersen.

For halvannen måned siden fikk han imidlertid gitt grønt lys for at nakken hans ville tåle trening i skøytestilling, og bruddene i armen «så bra ut». Med kontroll på skadene, mener han at han har en god treningsplan for tiden frem til jul. Så gjenstår det å se hvor vidt det grunnlaget vil være godt nok for at Sverre Lunde Pedersen kan starte i sitt fjerde OL.

PS! Sverre Lunde Pedersen må innfri kvalifiseringskravene for å kunne starte i Beijing-OL.