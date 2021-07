Fortsetter flyten for AaFK? Følg kampen mot Sandnes Ulf, og chat med vår journalist

Kan AaFK ta ytterligere steg mot opprykksplass, i dagens bortemøte med Sandnes Ulf? Vi følger kampen live, mens du kan komme med dine meninger og betraktninger.

Blir det mer jubel for AaFK, i dagens bortemøte med Sandnes Ulf? Foto: MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN NORWAY

Det er ikke lenge mellom slagene for AaFK og de andre lagene på neste øverste nivå. Fredag slo tangotrøyene Åsane hjemme, og allerede i dag er det ny kamp. Borte mot Sandnes Ulf.

Med tre seiere på rad, før dagens kamp, ser det ut til at AaFK har begynt å finne formen. Det store spørsmålet er om de klarer å videreføre flyten, etter kraftanstrengelsen og tålmodighetsprøven for bare tre dagers siden. Mot et Sandnes Ulf-lag med ambisjoner, men som har skuffet så langt i sesongene.

Sandnes Ulf ligger tredje sist på tabellen, etter bare to seiere på sine ni kamper. Hjemme i Sandnes har det blitt én seier, én uavgjort og to tap.

Med siden 16 poeng er AaFK på 4. plass − ett poeng bak 2. plassen, og fire poeng bak serieleder HamKam.

Hei, og velkommen til fotballchat fra kampen mellom Sandnes Ulf og AaFK. Kampstart er kl. 20.00.