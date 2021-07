Starts nye direktør vil løfte klubben til toppen av norsk fotball

Terje Marcussen ble mandag formiddag presentert som nye klubbdirektør i Start. Han lover at klubben skal tilbake blant de beste i Norge de neste årene.

Marcussen: - Vi må begeistre på banen og spre mye galskap

Publisert: For mindre enn 3 timer siden

KRISTIANSAND: – Noen synes sikkert jeg er gal, noen andre har sagt at jeg er en idiot. De aller fleste har vært positive.

Slik startet Terje Marcussen pressekonferansen hvor han ble presentert som ny klubbdirektør i Start.

– Jeg er skrudd sammen slik at det å ta utfordringer, trigger meg noe voldsomt, legger han til.

Til Fædrelandsvennen sier Marcussen at jobben som klubbdirektør vil kreve mer enn en full stilling.

– Men det er jeg motivert for, sier han.

Styreleder i Start En Drøm AS, Robin Reed, kaller det en stor dag for Start, og sier de nå har funnet den beste kandidaten til å ruste opp igjen klubben.

– Vi får en person som er en kulturskaper med gjennomføringsevne, som er samlende og som kan bidra til å løfte Starts omdømme. Vi får en kapasitet som kan skape lønnsom vekst og sportslig suksess, sier Reed på pressekonferansen via videolink.

Terje Marcussen sier han ser på jobben foreløpig som et prosjekt med en tidsramme på tre til fire år.

Han uttaler at Start innen den tid skal tilbake i toppen av norsk fotball og kjempe om medaljer.

Starts nye klubbdirektør Terje Marcussen og Start-veteran og altmuligmann Kai Eriksen før dagens pressekonferanse på Sparebanken Sør Arena. Foto: Kjartan Bjelland

– Vi må begynne å begeistre igjen

Terje Marcussen er også klar på at han, sammen med klubben, nå ønsker å skape en klubb som legges merke til i hele landet.

– Vi må begynne å begeistre igjen – på banen og i administrasjonen, sier han og kaller Start en av landsdelens beste merkevarer.

– Vi skal lage noe sammen som er unikt - kanskje høyere enn det tabellsituasjonen tilsier akkurat nå - men vi ønsker at vi skal bli blant de beste i landet, legger han til.

Marcussen forteller om flere suksessprosjekter som Color Line Cup, Sørlandschips og Vipers, og sier han nå også håper noe lignende vil skje i Start.

– Jeg håper den flaksen og selvtilliten skal spres seg rundt her på hele Sparebanken Sør Arena, sier han.

– Vi skal løfte hverandre opp. Vi må få slutt på denne småpratingen, er vi uenige så bør vi tåle det, og vi bør tale å si ting ansikt til ansikt, sier han.

Skal by på seg selv

Starts nye klubbdirektør er tydelig på at klubben driver med underholdning og skal fremstå deretter.

– Dersom vi skal spille opprykkskamp, skal jeg synge hymnen, slår Marcussen fast.

Han ber nå folk om å støtte det nye prosjektet i klubben og den nyansatte treneren Sindre Tjelmeland.

– Vi må gi han tid. Vi må tåle å tape noen kamper. Det er viktig at vi ikke starter med hets på sosiale medier og slikt fordi vi ikke vinner et par kamper.

– Han må få tid til å sette sitt preg på dette, og sammen skal vi være med på å løfte Start tilbake til toppen av norsk fotball.

Terje Marcussen i godt humør under intervjuet med Fædrelandsvennens Steffens Stenersen og Per Moseid. Foto: Kjartan Bjelland

Tjelmelands ønsker blir prioritert

Robin Rosander Haugsgjerd er styremedlem i IK Start. Han forteller ansettelsen av Terje Marcussen er noe som er gjort i fellesskap med Start En Drøm.

– Det er viktig for alle at vi staker ut en felles kurs. Terje er den brobyggeren som vi trenger, og vi vil tilbake på kartet, sier Haugsgjerd.

– Vi er ikke fornøyde med slik det er akkurat nå, men vi er villige til å jobbe knallhardt i alle ledd for å få Start tilbake til toppen av norsk fotball, legger han til.

Marcussen forteller Fædrelandsvennen at han ser for seg å sette i gang med flere prosesser rundt klubben allerede nå. Blant annet forteller han at det rundt kamp- og arrangementer er ønskelig å «lage litt sirkus» så fort som mulig.

– Etter ferien vil det skje ting utenfor stadion. Jeg elsker sirkus, og da må vi lage elementer som gjør at folk synes det er moro å følge med på, sier han.

Likevel er det ingen tvil på hva som er aller viktigst fremover.

– Sindre (Tjelmeland journ. anm.) og hans ønsker vil bli høyt prioritert, sier Marcussen til Fædrelandsvennen.