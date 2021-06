Trond Mohn besøkte sitt eget sommerakademi: – Veldig givende

Trond Mohn ga barn og unge fotballskole i sommergave.

Trond Mohn har åpnet lommeboken for at alle skal få muligheten til å delta på fotballskole i sommer. Det er han glad for.

På Åstveit idrettspark i Åsane står Trond Mohn og ser utover den grønne kunstgressbanen. Han smiler. Rundt ham sparker små barn fotball, mens de ler og koser seg. Det er lett å se at sommergaven milliardæren ga barn og unge i regionen har falt i smak.

– Det er veldig givende å se at ungene har det kjekt, sier Mohn.

Han ønsker at idrett skal være for alle, og åpnet lommeboken tidligere i år. Det førte til at 2300 barn og unge fikk muligheten til å starte på Mohns sommerakademi.

– Har ikke tid til å snakke med deg

Julie Nævdal (10) er en av deltakerne på sommerakademiet. Hun spiller på Tertnes IL, og trener til vanlig på banen på Åstveit.

– Det er veldig gøy å spille fotball, men jeg har ikke tid til å snakke med deg, for jeg skal spille kamp nå, sier hun og løper ut på banen hvor resten av laget venter på henne.

Julie Nævdal (10) er på fotballskole på Åstveit denne uken.

Første dagen på sommerakademiet handlet først og fremst om å bli bedre kjent med hverandre, sier instruktørene Lukas Kvamme (15) og Christopher Knutsen (17).

De er to av nærmere 300 ungdommer som har fått sommerjobb på akademiet. Duoen har fått ansvar for 10–11-åringene på sommerakademiet.

– Det er veldig greit. Ungene er flinke, hører etter og oppfører seg bra, sier Knutsen.

– I tillegg er det godt betalt, legger Kvamme til og smiler.

Lucas Kvamme er en av 300 ungdommer som jobber som instruktører på Trond Mohns sommerakademi denne uken.

– Helt fantastisk

Styremedlem Elizabeth Johannessen i Tertnes IL sier at Mohns bidrag til fotballskolen har ført til at flere barn har fått muligheten til å delta.

– Denne sommergaven er helt fantastisk og fører til at mange som ellers ikke har råd, får være med, sier hun.

Johannessen fungerer som en reservemor på sommerakademiet de neste fire dagene. Hun passer på at alle har det bra, trøster de som slår seg, løser konflikter dersom de oppstår og sørger for at alle får mat og drikke.

Alle deltakerne på sommerakademiet får drakter, egen ball og et varmt måltid hver dag. Fra høyre: Aksel Bone Kjersem (10), Nicolai Tveit Haugland (10), Birk Nordeide-Eikeland (11), Elias Toresen (10) og Isac Stevens-Grande (10).

Første dag var det fiskeburger på menyen. Nicolai Tveit Haugland (10) og lagkameratene hans i Tertnes IL søkte ly for sommerregnet og spiste lunsjen sin på innbytterbenken.

– Den var veldig god, sier Nicolai Tveit Haugland (10). Han dingler med beina og koser seg med maten, før neste økt på den grønne matten.