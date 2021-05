Holdt på å miste hodet fullstendig: - Ville bare rope som f...

Før Emil Konradsen Ceïde storspilte, fikk han klar beskjed fra Erlend Dahl Reitan.

Emil Konradsen Ceïde har ventet lenge. Men nå har han endelig scoret for Rosenborg. Foto: Ole Martin Wold

Rosenborg - Stabæk 4–2:

– Det var dritdeilig. Jeg har ventet lenge på det, sier Emil Konradsen Ceïde.

På det 55. forsøket - det 45. i serien - skulle det endelig lykkes for RBK-vingen. Hans aller første Rosenborg-scoring er i boks.

– Jeg holdt på å miste hodet mitt helt. Jeg ville bare rope som f..., sier han.

Og gjengir akkurat hva han sa da målet var et faktum.

– Waaaaaaaaaaaaaah! Jeg ble bare dritglad, rett og slett.

– Har vært veldig utålmodig

Ceïde ble benket etter forestillingen mot Sandefjord torsdag, men etter 45 begredelige minutter på Lerkendal søndag kveld, satte Åge Hareide inn ham og Rasmus Wiedesheim-Paul.

Det satte fyr på Rosenborg, som snudde kampen fullstendig.

Og i løpet av det første kvarteret scoret begge to. Ceïde fikk æren av å sette inn 2–1-scoringen, da han dro seg innover i feltet og sendte ballen i det lengste hjørnet med venstrefoten.

– Jeg har vært veldig utålmodig. Det har vært lange dager der jeg har tenkt på det, at nå må jeg score. Men det kom i dag, sier han.

Også utover i omgangen fortsatte Ceïde det solide spillet, og forsøkte seg til stadighet fra høyreflanken, i kampen RBK til slutt vant 4–2.

Slik var Reitans beskjed

Høyreback og kompis Erlend Dahl Reitan hadde en finger med i spillet foran innhoppet.

– Jeg føler litt... om ikke ansvar for at han skal lykkes, så har jeg et sterkt ønske om at han skal prestere. I pausen bestemte jeg meg for å hjelpe ham, og gjøre mitt for at Emil skulle få et godt innhopp, sier han.

Og beskjeden fra backen var tydelig:

«Nå går du ut og koser deg, så skal jeg spille deg god. Vi skal sørge for at du skal spille på dine styrker, så skal vi rydde opp eventuelle feil», forteller Reitan.

Og Ceïde gjorde som han fikk beskjed om. Til Reitans store glede.

– Emil er knallgod når han får trygge rammer, og i dag ser vi potensialet hans. Sky is the limit for den gutten. Det er kjempeartig å se at han lykkes i dag, sier han.

Har tvilt

Ceïde innrømmer at det har vært dager der han har mistet troen på seg selv. Samtidig gir han honnør til trenerne som har bedt ham om å kjøre på videre.

Også etter Sandefjord-kampen torsdag.

– Det var tungt den første dagen. Men trenerne har hjulpet meg veldig mye og sagt til meg at jeg er ung, og vil ha gode og dårlige dager, sier vingen.

Skal feire med Fifa

Som før sesongen meldte at han hadde mål om 15 målpoeng i år.

Han måtte vente helt til sjuende serierunde før den første scoringen var i boks.

Søndag ble han benket til fordel for Guillermo Molins. Det fikk han vite lørdag.

– Det var ikke den beste følelsen. Mn det var forståelig. Jeg hadde ikke den beste kampen mot Sandefjord, så jeg så den komme, sier han.

Her setter Ceïde inn sitt første RBK-mål. Foto: Terje Svaan

Klar på at han skulle gjøre en forskjell om han fikk muligheten mot Stabæk.

– Jeg var fast bestemt på å være veldig direkte, og bare gå rett på. Jeg skulle ikke stå og tulle for mye, og bruke for lang tid, sier han.

Når ting ikke funker for Emil Konradsen Ceïde, blir han stille og innesluttet.

– Jeg sr gjennom kampen, ser på youtube, og snakker ikke med noen.

Slik blir det ikke søndag kveld.

– I kveld skal jeg spille Fifa og kose meg med «brosjan», sier han med et glis.