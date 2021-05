Verdenscupvinner ertet guttene: – Hadde ikke klart det uten dem

Maria Virik er første norske kvinne som vinner en verdenscupseier i padling.

Maria Virik har tatt seg fri for å bli en bedre padler. Det har gitt bonus i form av en verdenscupseier. Til høsten starter hun på studier på Norges idrettshøgskole. Foto: Fredrik Hagen/NTB

– Hun liker å erte guttene, sier hennes trener Jacob Norenberg.

Han har hatt ansvaret for 21-åringen de siste elleve-tolv årene og syntes det var stort at Virik vant 1000 meter i Barnaul i Sibir lørdag. Dermed ble hun tidenes første norske kvinne som tar en verdenscupseier i padling. Søndag er hun i verdenscupfinalen på 500 meter.

Treneren forklarer hva han mener med elevens væremåte:

– Hun trener sammen med de nest beste guttene i Bærum Kajakklubb. Da erter hun dem ved å padle foran. Hun har veldig god flyt i båten, og drar forbi, sier han.

Maria ler av det hele, men er enig.

– Det har betydd mye for meg å kunne trene med guttene. Jeg har mye å takke dem for. Jeg må strekke meg. Vi har en sånn fin gruppe.

Maria Virik må bli raskere. I neste OL er det 500 meter som gjelder. Hun er best på 1000 meter i dag. Foto: Fredrik Hagen/NTB

Tre års arbeid venter

I Bærum kajakklubb er hun ofte den eneste jenta i denne gjengen. Hun er målbevisst. Hun vet hva hun vil og at målet er OL.

Bæringen har tatt seg fri dette halvåret for å kunne se om OL-billetten var innen rekkevidde, men denne gangen gikk det ikke.

– Det ville vært en bonus, mener sportssjef og tidligere OL-vinner Eirik Verås Larsen.

Han sier at Virik er et forbilde for kvinner som ser at det er mulig å hevde seg i denne sporten, der Norge i Tokyo kun får med Lars Magne Ullvang. Men om tre år er det OL i Paris. Da er håpet at Virik og flere av de andre i norgestoppen har tatt det siste steget.

Eirik Verås Larsen er sportssjef i Norges Padleforbund. Foto: Vidar Ruud, NTB

Får færre distanser

– Jeg synes det er urettferdig at vi i neste OL i 2024 kun har én singeldistanse for kvinnene mot to i år, sier Virik.

Hun referer til at 200 meter går bort, slik at det bare blir 500 igjen. Virik er best på 1000 meter, men den er heller ikke på OL-programmet. Derfor har hun en jobb å gjøre.

– Jeg må få opp farten i båten. Det gjør jeg ved blant annet å trene mer vekter, sier hun på telefon fra Barnaul, 300 mil øst for Moskva.

Hennes klubbtrener Norenberg forteller at hun har alle muligheter til å forbedre seg til det som venter i fremtiden. De fleste kajakkpadlerne som lykkes på OL-nivå, er eldre og har lengre erfaring.

Akkurat det er Verås Larsen også enig i.

– Trening over lang tid er nøkkelen her, forteller mannen som selv fikk to OL-gull.

Har igjen én finale

Lørdag kom Maria Virik i mål foran Anezka Paloudova fra Tsjekkia og italienske Agata Fantini.

Dette var tredje gang hun kom på en verdenscuppall, som startet med bronse, deretter sølv og nå gull.

– Jeg skjønte at jeg ville vinne da det var 250 meter igjen. Det var stort, sier hun.

Lørdag ble en hektisk dag. Først vant hun 1000 meter. Deretter var det kort tid til semifinalen på 500 meter, der hun ble nummer seks. I finalen søndag stiller 13 padlere. Dette er ingen kamp om OL-billetter, for siste mulighet der var i en egen OL-kvalifisering fredag. Og der var ikke Virik god nok.