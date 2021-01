DIREKTE: City tok ledelsen like etter pause

Et aldri så lite understatement: Nå må United få tak i ballen, ikke la City eie den for lenge av gangen.

Zack Steffen har hentet en ball ut av eget nett, mens Dean Henderson har hentet ut to. Alle tre målene ble annullert for offside. Dermed står det 0-0 på Old Trafford enn så lenge.

13′ DEL