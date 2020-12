Hva er sjakkens fremtid? Ikke slik som dette, mener Magnus Carlsen.

I over ti år drømte Magnus Carlsen og hans manager, Espen Agdestein, om å revolusjonere sjakksporten. 2020 ble året det skjedde.

Magnus Carlsen og Wesley So i hver sin ende av sjakkbrettet under Fischer-VM i 2019. Er den tiden forbi? Foto: Berit Roald / NTB

Sondre Moen Myhre Journalist, Aftenposten

Koronapandemien og Magnus Carlsen har for alvor tatt sjakken over i en digital tidsalder.

Carlsen og hans team mener at sjakken vil fortsette å leve på digitale plattformer når koronapandemien er over.

I romjulen starter annen turnering av den nye superturneringen Champions Chess Tour, som mange mener er den nye standarden i sjakkverdenen.

Champions Chess Tour sendes på NRK hver dag fra kl. 14.45 frem til 3. januar.

Det er snart 11 år siden, men Espen Agdestein husker det fortsatt godt. Magnus Carlsen var så vidt fylt 19 år da han føk til topps på verdensrankingen i sjakk for første gang 1. januar 2010. Plutselig gikk Carlsen fra å være en helt alminnelig gutt til å bli norsk rikskjendis. Men telefoner ringte også fra alle verdens hjørner for å få en bit av «sjakkens Mozart». Plutselig var han også modell for det internasjonale klesmerket G-star. Alt skjedde fort.

Men etter hvert var det færre og færre internasjonale numre som ringte til manager Agdestein. Og hva med de andre sjakkspillerne? Fikk de noe medieoppmerksomhet eller sponsorinntekter?

– Vi jobbet med sponsormarkedet. Men utfordring var at i motsetning til for eksempel golf- og tennisspillere, så var ikke Magnus på TV i det hele tatt. Diskusjonene ble vanskelige, for du hadde ingen arena hvor publikum så deg annet enn annethvert år i VM, sier Agdestein.

Magnus Carlsen og manager Espen Agdestein har et langt samarbeid bak seg. Her fra kandidatturneringen i 2013, da Carlsen kvalifiserte seg til sitt første VM. Allerede da hadde de i flere år drømt om å gjøre sjakken mer kommersiell. Foto: Morten Rakke / NTB

Den ti år lange drømmen

Allerede for ti år siden begynte Agdestein og Carlsen å drømme. De snakket om hvordan sjakken måtte fenge publikum mer enn i VM. Det måtte være sjakk på TV nesten hver uke, det måtte være sponsorer, og det måtte være attraktivt for publikum.

– Vi har hele tiden visst at sjakkinteressen er stor, og at mange er interesserte og spiller sjakk. Men vi har aldri klart å bli en TV-sport. Det har hemmet sjakken i å utvikle seg og tiltrekke seg kommersielle partnere, sier Agdestein.

I Norge viste NRK og VGTV hva som var mulig å gjøre med å engasjere store seermasser rundt mesterskap og ikke minst den udødelige «pilen». Men når VM-ene var over, ble det stille – også her i Norge.

– Med suksessen til NRK og VGTV begynte det å demre for oss at dette er mulig å få til. Det er noe vi har trodd var mulig, men vi hadde ikke sett hvordan det skulle foregå.

For det var ingen som hadde hverken penger eller engasjement nok til å skape noe som engasjerte seere internasjonalt utenom VM. Før nå.

Og det er Carlsen-teamet selv som har gjort det. For å få det til har de hentet inspirasjon fra e-sport, tennis og golf.

VM-sendingene på NRK og VGTV viste hva som er mulig å gjøre med sjakken. Her fra VM-kampen mellom Magnus Carlsen og Viswanathan Anand i 2014. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Året som kan ha forandret sjakken

Det er litt over ett år siden Play Magnus-teamet fortalte om hvordan de ønsket å e-sportifisere sjakken i fremtiden. Da arrangerte de en turnering med totalt 50.000 dollar i premiepenger.

– Vi så for oss profesjonelle onlineturneringer. Vi visste det ville bli viktig, men så akselererte det, sier daglig leder Andreas Thome i Play Magnus.

2020, koronapandemien og Netflix-serien Queen’s Gambit har alle bidratt til at sjakk på nettet har hatt en enorm vekst. Det har også Play Magnus tjent på. I mai lanserte de «Magnus Carlsen Chess Tour». Det skulle spilles fire turneringer med 1 million dollar i premiepenger. Sjakkverdenen hadde aldri sett noe lignende, hverken i premiepenger eller format.

Turneringen ble en suksess, både for spillerne og i antall seere. Raskt ble sesong to annonsert. Et helt år med store «major»-turneringer, inspirert av golf og tennis, og totale premiepenger på 1,5 millioner dollar.

– Vi tror at denne turneringen vil bli den aller viktigste for sjakksporten fremover. Du har en arena hvor spillerne får vise seg frem. Nå får vi oppmerksomhet hver måned, sier Agdestein.

– Det vi gjør, er å gjøre sjakk til en ordentlig sport globalt, sier han ambisiøst.

Carlsen og Fabiano Caruana foran en dataskjerm. Dette er sjakkens fremtid, mener Play Magnus-teamet. Foto: chess24.com

Hva skjer når verden blir normal?

Carlsen og Agdesteins drøm er for alvor i ferd med å gå i oppfyllelse. Til turneringene er det store sponsorer. Pengepremiene er større. De har bygget et internasjonalt TV-studio, og rettigheter er solgt til flere aktører. Også de internasjonale spillerne rapporterer om økt interesse fra sponsorer og publikum.

Men hva vil skje når verden igjen blir normal, og korona er historie? Vil sjakk fortsette å være en e-sport der spillerne bruker data og ikke et brett?

– Vi så at dette kom allerede før korona. I Norge er det 4000 medlemmer, men 400.000 har en bruker på et sjakknettsted. Sjakken har gått digitalt, og det komme til å bli en varig endring, spår Agdestein.

Fakta Magnus Carlsens Champions Chess Tour sesong 2 Har som mål å kåre den beste sjakkspilleren over et kalenderår. Arrangeres av Play Magnus, Magnus Carlsens selskap, som gikk på Oslo Børs i oktober. Ti turneringer spilles. Tre såkalte «majors», seks vanlige turneringer og en finale. Har som mål å være en mer underholdende turneringsform enn tidligere. Spillerne møtes i utslagsrunder og spiller hurtigsjakk. En av de ti turneringene er ferdigspilt. Der tapte Magnus Carlsen finalen mot Wesley So. Har en samlet premiepott på 1,5 millioner dollar. Spilles på nettet. Det vil si at spillerne bruker datamaskin for å flytte brikkene sine. Aktuell: Den andre turneringen, «majoren» Airthings Masters, startet på NRK 26. desember. Den varer til 3. januar. Sendestart kl. 14.45 hver dag på NRK 1. Les mer

Derfor har Play Magnus allerede begynt så smått å planlegge sesong tre av turneringen. Og ja, planen er at de skal spille mot hverandre over dataskjermene.

– Men vi kan komme til å samle dem. Slik at de er sammen, men spiller på PC. Opplevelsen til publikum er mer intens når du ser ansiktene inn i skjermen. Du ser følelsene og lever med spillerne på en annen måte enn i den fysiske sjakken, sier Agdestein.

For å få det til har Play Magnus engasjert mange mennesker med kommersiell bakgrunn. Enkelte sjakkentusiaster er skeptisk til retningen Carlsen og teamet tar sjakk i.

– Noen kan si at det blir kommersielt, og at det er dumt. Men langrenn, skiskyting og alle andre sporter er kommersielle. Hvis de ikke er det, så blir de ikke relevante. Å popularisere sjakken gjør at barn kan ha forbilder i sjakken. Det er noe av det Magnus har ønsket, sier Espen Agdestein.