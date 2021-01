Stort smitteutbrudd i Aston Villa før Liverpool-møte

Flere A-lagsspillere i Aston Villa har fått påvist smitte av coronaviruset - dagen før Liverpool venter i FA-cupen.

SMITTEUTBRUDD: I Aston Villa, her kaptein Jack Grealish og manager Dean Smith. Foto: RUI VIEIRA / POOL

Det er ikke kjent hvem i troppen til Aston Villa som har blitt smittet, men klubben skriver på egne hjemmesider at det er «betydelig» smitteutbrudd og gjelder et «stort antall». Torsdagens trening ble avlyst grunnet smitten. Aston Villa har også stengt treningsanlegget Bodymoor Heath.

Villa, som sist spilte mot Manchester United fredag (1–2-tap), skriver at det nå pågår diskusjoner mellom klubbens medisinske avdeling, det engelske fotballforbundet (FA) og Premier League. The Athletic skriver at det er usikkert om kampen mot Liverpool fredag blir spilt.

Tidligere denne uken testet rekordmange i Premier League positivt på coronaviruset.

Det ble oppdaget 40 nye tilfeller fra forrige ukes prøver. Mellom 28. og 31. desember ble det levert 28 positive prøver. Everton-Manchester City, Tottenham-Fulham og Burnley-Fulham ble utsatt forrige uke.

Manchester City har vært hardt rammet av viruset den siste tiden, og det ble onsdag meldt om tre nye smittetilfeller i troppen. Tross dette møtte de Manchester United i ligacup-semifinale senere på dagen, og vant 2–0:

Tidligere torsdag ble det kjent at lørdagens FA-cup-kamp mellom Southampton og Shrewsbury Torn er utsatt etter flere smittetilfeller hos sistnevnte. Wayne Rooneys Derby sliter også med mye smitte, og Derby har varslet at de vil stille med juniorer og rekrutter mot Chorley i FA-cupen lørdag.

Ifølge Sky Sports har Det engelske fotballforbundet (FA) bedt klubber om å stille til kamp dersom de har 14 friske spillere, også om de må bruke juniorspillere. Dette ettersom de ønsker å unngå at flere kamper utsettes, da dette kan skape krøll for en allerede tettpakket terminliste.

Sky Sports skriver også at ingen klubber skal måtte automatisk tape en kamp dersom de er rammet av coronaviruset. Hvert enkelt tilfelle vil undersøkes av FA, skriver kanalen.

Flere Premier League-spillere har fått kritikk for brudd på ligaens retningslinjer. Manchester Citys Benjamin Mendy holdt en nyttårsfest, mens Tottenham-spillerne Erik Lamela, Giovani Lo Celso og Sergio Regullion, samt West Hams Manuel Lanzini fikk kritikk for det samme. Spillerne har siden beklaget dette.

Fakta Testing i Premier League Runde 1: 31 aug.-6 sep. - Tre positive

Runde 2: 7-13 sep. - Fire positive

Runde 3: 14-20 sep. - Tre positive

Runde 4: 21-27 sep. - Ti positive

Runde 5: 28 sep.-4 okt. - Ni positive

Runde 6: 5-11 okt. - Fem positive

Runde 7: 12-18 okt. - Åtte positive

Runde 8: 19-25 okt. - To positive

Runde 9: 26 okt-1 nov. - Fire positive

Runde 10: 2-8 nov. - Fire positive

Runde 11: 9-15 nov. − 16 positive

Runde 12: 16-22 nov. - Åtte positive

Runde 13: 23-29 nov. - Ti positive

Runde 14: 30 nov-6 des. - 14 positive

Runde 15: 7-13 des. - Seks positive

Runde 16: 14-20 des. - Syv positive

Runde 17: 21-27 des. - 18 positive

Runde 18: 28 des.-3. jan. – 40 positive Kilde: Premier League Les mer