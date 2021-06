Fikk 2. plass: – Interessen rundt Dennis Hauger har eksplodert

Dennis Hauger blir av mange sett på som det neste store idolet i norsk idrett.

Bare smil og glede i Frankrike denne helgen. Dennis Hauger er på riktig vei mot noe større. Foto: Priva

En rekke toppidrettsutøvere som tennisspilleren Casper Ruud, løperen Henrik Ingebrigtsen og roeren Olaf Tufte følger med på det 18-åringen gjør i Formel 3.

– Det er ingen tvil om at interessen rundt Dennis Hauger har eksplodert, sier Atle Gulbrandsen.

Han er sportssjef i Bilsportforbundet og i tillegg ekspertkommentator i Formel 1 for Viasat.

– Serien Drive to Survive på Netflix har gitt mange et innblikk i hva som skjer i denne formen for racing, sier han.

Viasat har selv opplevd en sterk økning på Formel 1-sendingene, ti ganger så mange seere som tidligere

For Gulbrandsen er det ingen tvil om at Hauger nyter godt av suksessen med å vise livet i Formel 1, der seere får et innblikk i hvordan det planlegges, tenkes og kjøres. Det er konflikter, nederlag, rivalisering, men også sterke prestasjoner, vennskap og lagånd.

– Det smitter over på Formel 3 og Dennis, er hans mening.

Men det aller viktigste for interessen rundt Hauger, som er to hakk ned på racingstigen, er at han leverer på det høyeste nivået i Formel 3- klassen.

Det går unna når Dennis Hauger er i aksjon. Her fra helgens løp. Foto: Privat

Ny sterk prestasjon

Søndag ble han nummer to på banen i Frankrike, der Formel 1-førerne har sitt løp senere på ettermiddagen. Det var et ufyselig vær med regn, og dermed noen utfordringer. Det mestret Hauger, som ble slått av Jack Doohan fra Australia. Nordmannen fikk med seg 18 poeng. Det betyr at han leder sammenlagt.

Etter 20 runder, i helgens tredje løp og sesongens sjette totalt, viste han igjen hva han er god for.

– Dette var nok et sterkt løp av Dennis og fortsatt mesterskapsledelse. Han viser modenhet ved å trygge en pallplassering, i stedet for å ta unødvendige sjanser for å vinne løpet. Dennis er nødt til å imåponere laget sitt Red Bull. De sitter med nøkkelen. Og det gjør Dennis til gagns om dagen, sier Gulbrandsen etter løpet.

For et talent!

Manager Harald Huysman er i Frankrike og har fulgt løpene på nært hold. Han ser det samme som han gjorde for fem år siden.

– Jeg sa allerede i lokalavisen den gangen at Dennis er et super naturtalent. Folk i Norge skjønner ikke med hvilket talent vi har med å gjøre.

Etter løpet var han også imponert:

– Dennis ledet fra start og ble tatt igjen da det gjensto fire runder. Han fotfulgte Doohan inn til mål og ville ikke gjøre noe dumdristig med tanke på verdifulle poeng i mesterskapet.

Dennis Hauger og de andre førerne må ta smittevern alvorlig. Foto: Privat

Suksess med nytt team

I fjor var sesongen tung for unggutten fordi han hadde en bil som ikke fungerte. Så byttet han til ny bil og et proffere, italiensk team der hele familien er involvert. Nordmannen blir nesten sett på som en sønn.

– Så fort han er i Italia, blir han bedt på middag sammen med dem, opplyser Huysman.

Han har også fått med seg en enorm interesse for Formel 3-føreren.

– Jeg får beskjed hjemmefra om at saker som skrives om han og vises på TV, er godt stoff, sier manageren.

TV2 tok med Hauger i omtalen av supergenerasjonen som begeistrer, der Ruud, løper Jakob Ingebrigtsen, golfspiller Viktor Hovland og fotballspiller Erling Braut Haaland har brøytet seg frem i verdenseliten. Hauge er i ferd med å gjøre det samme.

– Det er viktig å vise at det går an å nå så langt fra et lite land, sa Ruud til TV2.