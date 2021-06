Hardarson snakker ut etter avgangen: – Ville gjerne gått fra jobben på en annen måte

– Vi har lagt sjela vår i dette og jobbet beinhardt. Så var det dessverre ikke nok, sier Joey Hardarson etter å ha blitt fjernet som Start-trener.

Joey Hardarson i samtale med Fædrelandsvennen dagen etter at han fikk beskjed om at han er uønsket som hovedtrener i Start. Foto: Kristin Ellefsen

– Når man velger å ta en sånn jobb så må man være forberedt på at sånne ting skjer. Nå har det skjedd. Nå var det min tur og det får man lære av og komme sterkere tilbake igjen, sier Start-trener Joey Hardarson til Fædrelandsvennen.

Over en kaffekopp i idylliske Ravnedalen treffer vi islendingen som inntil i går var Starts hovedtrener. Nå sitter han med solbriller på mens laget «hans» trener noen kilometer unna.

Mandag fikk han beskjeden om at han ikke var ønsket som trener i Start lengre.

– Er du uenig i avgjørelsen?

– Det blir vanskelig å si noe om. Vi var klare for å ta det videre. Så har de vurdert det annerledes og valgt å gjøre en endring, sier Hardarson.

– Hva er begrunnelsen du har fått?

– Jeg tolket det som at det var bekymring over den sportslige utviklingen, sier han.

– Ser du at det har vært grunn til å være bekymret for det?

– Det kommer an på hvordan man velger å se på det. Vi var veldig klar over at det kunne bli en utfordrende sesong. Vi har solgt spillere i et tempo og beløp som aldri har skjedd før i klubben. Vi var veldig tydelige på at det kunne ha konsekvenser. Inn i sesongen ble det skader og sykdom. At starten på sesongen skulle bli sånn var vi forberedt på. Etter de fire første kampene er sju poeng i utgangspunktet ok. Vi var ikke fornøyd med prestasjonene totalt sett. Så valgte vi å gjøre noe med det og drille en ny formasjon, sier Hardarson.

Avgått Start-trener Joey Hardarson. Foto: Kristin Ellefsen

Påfølgende kamp endte med 0–2-tap mot Åsane på bortebane. Han sier analysen etter kampen viste tydelig framgang i spillet.

Han ble kalt inn til møte med styreleder Andreas Nielsen mandag ettermiddag og beskriver en god prosess «når det først ble som det ble». Han er klar på at han ønsket å fortsette.

– Det er håpløst å fortsette hvis det ikke er tillit hos styret, sier Hardarson.

– Er du overrasket?

– Overrasket og overrasket. Man må være forberedt på hva som helst i dette gamet. De har vurdert at det spillemessige ikke har vært godt nok, og så kom det et tap mot Åsane som de ikke tålte, sier Hardarson.

Han er klar på at klubben har utfordringer, men ønsker også å få fram en stor takknemlighet over å ha vært i jobben i to år, i en klubb han forteller han har blitt veldig glad i.

– Det har vært turbulent og uforutsigbart. Det har vært vanskelig å vite hva som skulle komme rundt neste hjørne, men vi har hele tiden hatt innstillingen om å jobbe oss gjennom det. Det har vært mange utfordringer. Men flere gode stunder enn dårlige, sier islendingen.

– Kjenner du på en skuffelse over at det endte slik?

– Personlig hadde man gjerne ville gå fra jobben på en annen måte. At det ble noe positivt som hadde skjedd. Det er sjelden at det er sånn. Det ender ofte med sparking og det er bare en del av gamet. Det må man leve med. Vi som et team har veldig rein samvittighet med hvordan vi har behandlet spillerne på og har vært ærlige med dem hele tiden. Vi har gjort et ærlig forsøk og jobbet beinhardt og lagt sjela vår i det. Så var det dessverre ikke nok, sier Hardarson.

– Ville du gjort noe annerledes for å unngå at det skulle ende slik?

– Unngå nedrykk i fjor. Det er ekstremt små marginer og hadde vi ikke rykket ned hadde vi vært i en helt annen situasjon. Man kan tenke på haugevis med kamper hvor vi burde vunnet eller tatt poeng. Et par mål til hadde vært nok. Det er litt surt å tenke tilbake på, sier han.

– Hvilke utfordringer ser du at Start har som klubb?

– Vi har snakket mye om stabilitet og kontinuitet. Det er det som trengs, synes jeg. Jeg skjønner at det er veldig utfordrende økonomisk og kanskje vil det føre til at de unge får mer tid. At de får spilt mer, men da må man også være klar over at det ikke kan være nok til å rykke opp, sier Hardarson.

– Tror du Start rykker opp?

– Jeg tror Start har mulighet til å rykke opp. Det er en liga som har begynt på en spesiell måte og man blir ikke helt klok på noen lag. Slik jeg kjenner den spillergruppa så skal de ha gode muligheter til å sloss i toppen. Hvis de skaffer seg en god posisjon inn mot sommeren så er det alle muligheter, sier Hardarson.

Nå skal han selv bruke tid på å få det litt på avstand. Hvor veien går videre vet han ikke.

– Det er vanskelig å tenke seg en arbeidsdag uten fotball, sier Joey Hardarson.