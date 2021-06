Eriksen takker for støtten fra sykesengen

Den danske landslagsstjernen Christian Eriksen (29) gir lyd fra seg for første gang etter hjertestansen under lørdagens EM-kamp mot Finland.

– Hei, alle sammen! Stor takk for deres søte og fantastiske hilsener og meldinger fra hele verden. Det betyr mye for meg og min familie, starter Eriksen en melding på Instagram.

Eriksen falt om på banen under Danmarks EM-åpning mot Finland i København sist lørdag. Bilder av legepersonell som ga 29-åringen hjertekompresjoner gikk verden rundt.

– Jeg har det fint, etter omstendighetene. Jeg må fortsatt gjennomgå noen undersøkelser på sykehuset, men jeg føler meg okay, forteller Eriksen tirsdag morgen.

Lagkamerater i Danmark, spillere på hans italienske Inter-mannskap og andre medlemmer av fotballmiljøet kommenterte raskt med hjerter under 29-åringens melding.

Ber laget spille for Danmark

Det har foreløpig ikke kommet noen beskjeder om hva som forårsaket Eriksens hjertestans. Flere leger og medlemmer av det medisinske teamet til stede på stadionen i Danmarks hovedstad jobbet for å få liv i ham i flere minutter, ut fra det man kunne se på de kritiserte TV-stasjonenes bilder som direktesendte Eriksens kamp for livet.

Flere av lagkameratene til den 29 år gamle Inter-stjernen har beskrevet hendelsen som «forferdelig».

Nå ber Eriksen dem om å gi alt i torsdagens kamp mot Belgia og i det siste gruppespillsoppgjøret mot Russland.

– Nå vil jeg heie på guttene på det danske laget i de neste kampene. Spill for hele Danmark! Alt det beste, Christian, avslutter han innlegget på Instagram.

– Våre leger er hele tiden i kontakt med Christian, og vi tenker på han hele tiden, sier DBUs pressesjef Jakob Høyer på pressekonferansen tirsdag formiddag.

– Det er uvirkelig

– Denne meldingen fra Christian gir riktig mye. Det er uvirkelig at han ligger der og smiler. Det er uvirkelig at han så de siste ti minuttene av kampen, sier landslagssjef Kasper Hjulmand på tirsdagens pressekonferanse.

– Det er enda et skritt i at vi kan konsentrere oss mer og mer om fotball, at vi kan forberede kampen. At vi skal få de følelser som er i en fotballkamp - skal vi si ... med god samvittighet, sier han foran møtet med eneren på fotballrankingen, Belgia.

Landslagssjefen innrømmer at det er et stort tap at Christian Eriksen ikke kan være med:

– Det er ingen som kan erstatte ham, fastslår Hjulmand.

– Han er hjertet i laget vårt. Han er rytmen. Han har en utrolig evne til å oppfatte tid og rom og ballens fart og rytmen på en fotballkamp. Nå er han ikke med, men vi har mange spillere som vi gjør alt vi kan for å finne rytmen - kanskje en annen rytme enn ellers.

Vet ikke om alle er klare

Hjulmand sier at han hadde en spesiell rolle tiltenkt Christian Eriksen for denne kampen, noe som altså ikke er aktuelt nå.

– De siste 24 timene har vært gode for hele gruppen. Et nytt steg er tatt. Vi trente mandag. Jeg synes det skjedde noe positivt under treningen - vel vitende om at Christian har det bra.

– Det var flere og flere smil på ansiktene til spillerne. Vi er lettet. Dette kunne ha endt annerledes, men det blir mer og mer borte. Vi tenker mer positivt nå, fortsetter Hjulmand.

Han understreker at spillerne fortsatt er preget:

– Dette er ikke noe man kaster av seg. Det er også pårørende som har reagert. Det er ikke bare å si at «nå fokuserer vi». Men vi skal gjøre vårt beste.

– Det er for tidlig å si, svarer Hjulmand på spørsmål om han tror samtlige spillere er klare for å spille torsdag.

Danmark tapte 1–0 i lørdagens kamp mot Finland.

– Vi skal gjøre alt for å vise vårt beste mot Belgia, sier Hjulmand.

DRAMATISK: Eriksen ble gjenopplivet under kampen mot Finland. Foto: FRIEDEMANN VOGEL