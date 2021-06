Grønt lys for sykkel-NM i Kristian­sand

Gateløpet fredag neste uke blir avlyst. Men fellesstarten for kvinner og herrer elite i NM neste søndag får lov til å gjennomføres i Kristiansand.

Sykkel-NM kan arrangeres i Kristiansand i neste uke. Her fra Tour des Fjords i 2018. Foto: Kjartan Bjelland

KRISTIANSAND: – Basert på en helhetsvurdering i samråd med kommuneoverlegen og NCF (Norges Cykleforbund), og med bakgrunn i smittesituasjonen i Kristiansand, kan NM fellesstart elite kvinner og menn søndag 20. juni gjennomføres.

Det skriver sykkel-NM på deres hjemmeside torsdag ettermiddag.

– Vi er veldig glad for at vi nå får lov til å se fram til ei god uke med flere ritt i NM, og spesielt at vi kan få arrangere finalen på søndag, sier arrangementskoordinator Jan Fredrik Stiansen til Fædrelandsvennen.

Stiansen, som er daglig leder i Kristiansands Cykleklubb (KCK), er fornøyd med at de ble enige med kommunen om at de kunne gjennomføre etappen neste søndag.

– Vi planlegger et skikkelig godt sykkelritt søndag 20. Dessverre ikke for publikum, de må følge med på TV. Det å arrangere et sykkelritt går ikke foran liv og helse, men vi er glad for at vi får lov til å gjennomføre, sier han.

Fakta Program for sykkel-NM 2021 Norgesmesterskapet (NM) gjennomføres etter følgende plan: Søndag 13. juni, start og mål i Vennesla Landevei fellesstart junior kvinner, start kl 0830.

Landevei fellesstart junior herrer, start kl 1200.

Landevei fellesstart U23 herrer, start kl 1630. Tirsdag 15. juni, start og mål i Evje sentrum Lagtempo junior, senior, både kvinner og herrer, start kl 1630. Onsdag 16. juni, Inspirasjonsseminar og sykkelfest Thon Hotel Norge kl 1000-1500. Vi samler sykkel-Norge, næringsliv og publikum til inspirasjon og læring.

Thon Hotell Norge kl 1900-2400. Møtepunkt for sykkelinteresserte og støttespillere. Torsdag 17. juni, start og mål i Evje sentrum Tempo para, junior, senior, både kvinner og herrer, start kl 1130. Fredag 18. juni, start og mål i Tresse, Kristiansand (AVLYST) Gateritt junior, senior, både kvinner og herrer, start kl 1530. Søndag 20. juni, start og mål i Tresse, Kristiansand Landevei fellesstart kvinner elite, start kl 0800.

Landevei fellesstart herrer elite, start kl 1145. Les mer

Sykkel-NM arrangeres på Sørlandet fra 13.-20. juni, i Vennesla, Evje og Kristiansand.

De to etappene som skulle gå i Kristiansand var gaterittet fredag 18. juni og fellesstarten for kvinner og menn elite søndag 20. juni. Den sistnevnte etappen var dermed utenfor tidsrommet, og det var usikkert på om arrangøren fikk lov til å gjennomføre etappen.

Nå har arrangøren fått lov til å gjennomføre fellesstarten neste søndag. Men gaterittet må dessverre avlyses.

– Vi har samtidig tatt en beslutning om at NM gateritt fredag 18. juni avlyses, skriver arrangøren, og utdyper.

– Et gateritt gjennomføres i en kompakt løype, og samler deltakere og publikum på et lite område. Vår vurdering er at vi som arrangør ikke kan etterleve de kravene som ligger til publikumsbegrensinger, og dermed vil kunne utsette deltakere, funksjoner og publikum for økt risiko for smitte, skriver arrangøren.

Stiansen sier at formatet på løpet gjorde at beslutningen falt ned på å avlyse.

– Et gateritt er laget for at utøverne skal være tett på publikum, sier Stiansen.