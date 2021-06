Her møter han gamlesjefen igjen: – Det føles veldig deilig å vinne mot RBK

Gustav Valsvik sier tilværelsen er snudd opp ned etter at han forlot Rosenborg.

Åge Hareide og Gustav Valsvik takker for kampen etter at Strømsgodset vant 2–1 mot Rosenborg søndag kveld. Foto: Terje Bendiksby/NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Strømsgodset 2–1 Rosenborg

DRAMMEN: – Deilig.

Det er Gustav Valsvik svar på hvordan det føles ut å slå RBK. Midtstopperen var involvert i to av tre mål i søndagens kamp. Først misset han stygt med en pasning som endte med at Rasmus Wiedesheim-Paul sendte Rosenborg i ledelsen, før han i andreomgangen skaffet Godset straffespark.

Og like før slutt kunne Godset-kapteinen og resten av lagkameratene juble for 2–1 og seier over RBK.

– Baklengsmålet er min feil. Jeg misforsto og spilte til en spiller som ikke var der. Men sånt kan skje. Det har jeg gjort før, men uten at det har blitt scoring av det. Da Rasmus scoret, var det tungt. Da tenkte jeg: Fy søren, dette blir en tung dag på jobben. Nå vil jeg bli pepret med meldinger om at jeg ødela mot Rosenborg, sier Valsvik om 0–1-scoringen som kom etter to minutter spilt.

Gustav Valsvik skaffet Godset straffespark i andreomgangen. Foto: Terje Bendiksby/NTB

Les også RBK-nedtur i Drammen: – Vi kan ikke opptre slik

Følte seg frosset ut

Men så evnet Godset å omstille:

– Vi tråkket på videre og kjørte over RBK i førsteomgangen. Og til slutt halte vi det i land. Det føles veldig deilig å vinne mot Rosenborg.

I vinter sa Valsvik til Adresseavisen at han følte seg frosset ut i Rosenborg. RBK-sjef Åge Hareide fortalte at han ikke kjente seg igjen i Valsvik uttalelser.

Til slutt terminerte ble spilleren selv og RBK enige om å terminere kontrakten, før han like etterpå ble klar for Strømsgodset.

Her jubler Godset-spillerne for seier mot Rosenborg. Foto: Terje Bendiksby/NTB

Les også Tar grep: Legen ringte RBK-sjefen etter Eriksen-dramaet

– Unner ingen andre å havne i den situasjonen

Valsvik sier han føler seg ferdig med saken, men åpner likevel opp om de siste månedene som RBK-spiller til Adresseavisen etter kampen:

– Den perioden var ikke kjekk. Jeg satt der i tre måneder og visste at jeg ikke hadde noen fremtid i klubben. Det var ikke kjekt å dra på trening å vite at du ikke hadde noe der å gjøre. Jeg måtte bare trene for min egen del, samtidig som jeg fortsatt var en del av gruppa. Men jeg gjorde så godt jeg kunne.

– En sånn situasjon er ikke optimal. Men sånn er fotballen. Det er en kynisk bransje. Jeg unner ingen andre å havne i den situasjonen. Det var veldig tøft mentalt. Men i dag står jeg her som Godset-kaptein og slår RBK.

– Er det en stor kontrast fra da du følte deg utfryst i RBK?

– Ekstrem. For å si det mildt. Jeg føler alle her setter stor pris på meg som spiller og menneske. Alt er snudd på hodet.

Les også RBK-børsen: Scoret i sin første kamp fra start. Slik belønnes han

– Gode på dødballer og lange kast

Videre sier Valsvik at han har et godt forhold til RBK og trener Åge Hareide i dag. Godset-kapteinen hevder også at han hadde mange alternativer da han skulle finne seg ny klubb.

– Men da jeg fant ut at jeg kunne få en viktig rolle her, samtidig som jeg kjenner byen og folkene i klubben godt, var jeg ikke i tvil. Jeg trengte en god restart nå og er glad for at jeg dro.

– Du er med og vinner mot et lag som nevnes som en tittelkandidat. Er dette RBK-laget bra nok til å vinne serien?

– De har gode nok spillere. Det er helt klart.

– Er kollektivet godt nok da?

– Ja, det er det. De har allerede vist at de kan vinne på dårlige dager. Det kunne jo ha skjedd i dag også. Det kjennetegner et topplag. Jeg har sett mange RBK-kamper, og de er gode på dødballer og lange kast. Men vi klarte å holde unna i dag.

– Det står nok mellom RBK, Glimt og Molde.

Åge Hareide sier dette til Adresseavisen på spørsmål om hvordan det var å møte Valsvik igjen:

– Han gjorde en bra kamp. Det er ikke vanskelig å se han igjen.