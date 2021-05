Bjarne Berntsen: Kreftene bak Superligaen vil ikke gi seg selv om de gikk på et ydmykende tap

Chelsea var blant de utvalgte klubbene til å delta i Superligaen. Det ville ikke fansen ha noe av. Matt Dunham / AP

Money, money, money. Abba sin populære låt fra 1976 er en særdeles passende beskrivelse for Superligaen som 12 klubber fra tre land i Europa skrev under på å delta i. Heldigvis havarerte forsøket få dager etter at det ble presentert.

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden