Maria Thorisdottir klar for Manchester United

Fotballprofilen Maria Thorisdottir skifter klubb fra Chelsea til Manchester United i den engelske superligaen.

Maria Thorisdottir melder overgang til Manchester United. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

NTB

Den norske landslagsstopperen har spilt for Chelsea de siste fire sesongene, men det er blitt dårlig med spilletid, særlig i inneværende sesong. Dermed var ikke en overgang veldig overraskende.

– Jeg er stolt over å komme til Manchester United. Klubben var stor i Norge da jeg vokste opp, så det er virkelig spennende for meg å være en del av kvinnelaget, sier Thorisdottir til Uniteds nettsted.

– Jeg er imponert over måten klubben har utviklet seg på kort tid, og jeg har hørt mye bra om Casey (Stoney, trener) også, så jeg kan ikke vente med å starte jobben med henne og resten av støtteapparatet, tilføyer hun.

Ambisiøs spillergruppe

Rogalendingen er klar på at hun blir del av en ung og ambisiøse spillergruppe.

– Framtiden ser virkelig lys ut for dette laget, sier Thorisdottir.

Gamleklubben Chelsea og United ligger i øyeblikket på toppen av superligatabellen med 26 poeng hver.

Skryt

I Chelsea får Thorisdottir skryt for jobben hun har lagt ned.

– Maria har vært en stor og viktig ressurs for laget, og vi ønsker å takke henne for hennes bidrag på og utenfor banen i hennes tid i Chelsea. Jeg ønsker henne alt godt for fremtiden, sier trener Emma Hayes i en uttalelse.

Thorisdottirs kontrakt med London-klubben utløper i sommer. Hun har vunnet to ligatitler med Chelsea.

27-åringen har spilt på det norske landslaget de siste årene. Hun står med 46 kamper og to mål for Norge.

Fakta Maria Thorisdottir Født: 5. juni 1993 (27 år) Yrke: Fotballspiller Klubb: Manchester United Tidligere klubber: Chelsea, Klepp Landskamper/mål: 46/2 Aktuell: Har signert kontrakt med den engelske storklubben Manchester United. Les mer

Maria Thorisdottir feirer lagvenninne Fran Kirbys scoring for Chelsea. Foto: PAUL CHILDS/NTB scanpix