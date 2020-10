Direkte: Vålerenga trenger å vinne for å henge med i medaljekampen

Endelig litt action! Bjørdal trekker opp et angrep og spiller til Dønnum. Vålerenga-vingen banker til. Godt skudd, litt over!

Grov feilpasning av Sandefjord gir Vålerenga et gratisangrep.

Rufo rapper ballen fra Sahraoui og starter et Sandefjord-angrep. Men hjemmelaget må trille bakover og starte på nytt - nå mot etablert.

Veteranen Tommy Skjerven fra Kaupanger dømmer. Da er vi sikret litt sidemål utpå her.

Svak borteform på Vålerenga. Ikke vunnet på fremmed gress siden Brann i Bergen 1. august. Tapt siden mot Start, Haugesund og Bodø/Glimt. Skal i rettferdighetens navn legge til at de ikke har tapt hjemme i samme periode: 4-1-0. Og uavgjortkampen kom mot Glimt.

