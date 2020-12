DIREKTE: Norge vil ha revansj mot verdensmesteren

Thorir Hergeirsson gjør en forandring i startoppstillingen fra Romania-kampen. Stine Skogrand får sjansen i forsvar og på høyrekanten på bekostning av Malin Aune. Dermed stiller Norge med disse fra start i forsvar. Katrine Lunde i mål. Fra venstre: Camilla Herrem, Veronica Kristiansen, Kari Brattset Dale, Marit Malm Frafjord, Stine Skogrand og Stine Bredal Oftedal. I angrep kommer Nora Mørk inn for Malm Frafjord.

Kroatia fortsetter EM-suksessen. Romania ble nettopp slått 25-20. Lørdag møter kroatene Norge med fire strake seire i bagasjen. Katarina Jezic & co. er på vei mot semifinalen for aller første gang.

Heidi Løke har ikke lykkes helt med skuddene i EM. 37-åringen har satt inn to mål på seks skudd. Med bedre klaff kan hun passere 800 scoringer for Norge i kveld. Løke har 796 mål på sine 221 landskamper.

Ioanna Christidi og Ioanna Papamattheou dømmer denne kampen. Det greske paret ble av VG vurdert som under middels gode (3 poeng) da de dømte Norges åpningskamp mot Polen for en uke siden.

Norge ledet ved pause i fjorårets VM-kamp mot Nederland, men et skadeskutt norsk lag tapte til slutt 28-30 for den kommende verdensmesteren. Håndballjentene hadde inntil VM-tapet svært godt tak på nettopp Nederland. De ble slått i VM-finalen 2015, EM-finalen 2016, OLs bronsefinale samme år, VM-semifinalen 2017 og i EMs hovedrunde 2018.

Etter å ha kommet til alle semifinaler i mesterskap siden 2015 fikk Nederland sin store triumf for snart et år siden. De vant den svært dramatiske VM-finalen mot Spania 30-29 i Kumamoto. Estavana Polman ble kåret til mesterskapets beste spiller. Hun er nå korsbåndskadet og uaktuell. Matchvinner Lois Abbingh har ikke vist samme form som i Japan hittil i VM - hun scoret på bare 10 av 25 forsøk i gruppespillet.

