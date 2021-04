Mange lokale aktører bidrar økonomisk i støtten fra Noro Fotball AS til MFK. Noen av dem har også styreverv i klubb eller AS. Her er noen av dem på tribunen på Aker stadion: Bak fra venstre Leif-Arne Langøy (styreleder i Molde Fotball AS) , Jan Malme (sittende), Jan Magne Lønsethagen, Odd Ivar Moen (styreleder i MFK) og Svein Håkon Ranvik. Ole Erik Berg sitter på raden foran, ved siden av Molde Fotballs økonomisjef Odin Holm Olsen (t.v.). Terje Pedersen, NTB