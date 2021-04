Så nær kom Haaland - Manchester City avgjorde rett før slutt

(Manchester City-Borussia Dortmund 2–1) Han har scoret i sine seks siste Champions League-kamper. I kveld ble det bare nesten for Erling Braut Haaland (20).

49 minutter var spilt da den norske superspissen fikk sin første ordentlige sjanse - og den var stor. I full fart mot mål havnet 20-åringen i en duell med Ruben Dias. Haaland brukte muskler og kløkt for å komme seg fri, men da han skjøt var han litt ute av balanse, og Manchester City-keeper Ederson fikk reddet med en benparade.

Hva gjør det om du ikke scorer når du kan servere? Det var det Haaland gjorde i det 84. minutt. Da Marco Reus ble spilt fri før han satte inn utligningen. Det var det første baklengsmålet i Champions League for City på 790 minutter.

fullskjerm neste BARE NESTEN: Med en benparade klarte Ederson å redde skuddet fra Erling Braut Haaland. 1 av 3 Foto: Dave Thompson/AP

I 90. minutt ble Phil Foden matchvinner etter at han ble servert av en tidligere Borussia Dortmund-spiller, Ilkay Gündogan, på bakerste stolpe. Foden, som hadde et par-tre gode sjanser tidligere i kampen, kunne ikke bomme. Han var helt alene foran keeper Marwin Hitz. Det målet tilhører også Kevin De Bruyne som leverte en fantastisk langpasning til Gündogan.

– Vi skulle nok ha scoret flere mål i 2. omgang, men Borussia Dortmund laget problemer for oss. 2–1 er knepent, men vi fikk det målet vi trengte, sier De Bruyne til BT Sport.

For Erling Braut Haaland fortsetter måltørken. Nå har han gått 405 minutter uten å score. Det er sjelden kost for Borussia Dortmund-spissen, som med sine 10 mål er toppscorer i Champions League denne sesongen.

Fikk mål annullert

I kvartfinalen mot Manchester City fikk Borussia Dortmund én scoring annullert etter at Jude Bellingham utnyttet en keepertabbe av Ederson. Dommeren blåste før ballen gikk i mål, og dermed kunne han heller ikke få hjelp fra VAR til å vurdere situasjonen.

TV2-ekspertene Erik Huseklepp og Erik Thorstvedt benyttet seg av muligheten og så reprisen noen ganger.

– Det er en feil avgjørelse av dommeren, fastslo ekspertene etter å ha sett på annulleringen i 38. minutt.

Åtte minutter tidligere fikk den rumenske dommeren hjelp av VAR etter at han hadde dømt straffespark til Manchester City. Det gikk utover Emre Can som fikk gult kort for å ha protestert på det som viste seg å være en feil dommeravgjørelse.

Scoringen til Manchester City var det ikke noe å si på - bortsett fra at Emre Can må ta på seg skylden for den. Helt upresset ga han bort ballen på midtbanen og inviterte City til å ta en kontring. Den startet og avsluttet Kevin De Bruyne.

Da var det spilt 19 minutter.

Med 2–1 og et viktig bortemål for Borussia Dortmund er det åpent før returen i Tyskland.

– Vi har fortsatt en mulighet. Vi vet at vi må score, men vi så i kveld at vi skapte mye og det må vi gjøre i returen, sier Mats Hummels.