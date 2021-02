Rørt trener etter Valnes-sølv: – Det er noe helt spesielt med ham

Kristian Skogstad har vært treneren til Erik Valnes i mange år. Han ble mektig imponert over elevens sølv i mesterskapsdebuten.

SØLVGUTT: Erik Valnes jubler for andreplass. Trener Kristian Skogstad er imponert. Foto: NTB og Øyvind Sivertsen

Skogstad er klar på at Valnes er en løper helt uten om det vanlige.

– Det han viser i dag og måten han klarer å være seg selv på... Jeg vet han var nervøs, men han klarer å hente frem det beste i seg selv likevel. Jeg har sagt det før, de årene jeg har vært med den gutten, det er noe helt spesielt med ham, sier en rørt Kristian Skogstad til iTromsø.

– Som han selv har sagt, det er bare å gå normalt, for det er godt nok for han. Erik er annerledes enn de fleste jeg har trent her oppe, så det er bare å si til alle andre nordnorske løperne: Se og lær, fortsetter han.

Valnes hadde kommandoen i sprintfinalen lenge, men på oppløpet var Johannes Høsflot Klæbo sterkest.

– Jeg har ikke tenkt tanken skuffelse en gang. Det er et VM og du sitter som et nervevrak rundt hver eneste sving de kjører utenfor. Jeg har sjelden vært så nervøs allerede før kvartfinalen. Det er første mesterskapet han er med i, Johannes har vært med flere ganger før og har den rutinen der, og så vidt jeg husker tok ikke Klæbo gull han heller i sitt første mesterskap, sier Skogstad.

– Et helvete å se på

– Medalje var en drøm, dette er VM og folk topper form og er i slag, og det er så mye som skal klaffe med ski og allting. Jeg sa til noen kompiser underveis at sprint er et helvete å se på, for det er så lite som skal til for at det går galt. Anna (Svendsen) eller Erik (Valnes) kunne knekt staven i prologen, så er dagen over. men han imponerer meg han her karen, sier Skogstad.

Kristian Skogstad har tilbrakt utallige timer med Valnes i forkant i Tromsø og på telefon underveis i mesterskapet. Hjemme fra Tromsø fikk han se 24-åringen gå inn til VM-sølv.

– Jeg har bare et ord, dette er stort, egentlig helt ufattelig. For det første som debutant i VM med det presset han har. Det sier seg selv at man kan fort kan bli satt ut av spill på forhånd, så bare å forholde seg til det uromomentet der, så bare gjør Erik som han har gjort i så mange skiløp tidligere i år. Så er det et oppløp der Johannes (Høsflot Klæbo) er bedre enn han, men det spiller ingen rolle. Det er helt sykt å ta medalje i VM, sier Kristian Skogstad til iTromsø.

– Det er enormt

Erik Valnes snakket med NRK like etter sølvløpet, og var tydelig meget fornøyd med medaljen i VM-debuten.

– Det er bare å høre på de ordene «medalje i VM», nei, det er enormt. Det er så stort. Jeg føler jeg har gjort en bra jobb, og virkelig hatt dette som et stort mål. Så blir det litt annet føre og sånne små uromomenter, men jeg takler det bra, og Johannes er jo bare sterkere, sier Valnes til NRK.

24-åringen var av mange regnet som Klæbos kanskje største utfordrer til gullet, men Valnes sier han ikke har følt noe ekstra press.

– Det har ikke vært noe press uten om det at jeg har prestert X antall ganger tidligere. Det kommer i takt med at man er en god skiløper, sier Valnes.

Oppladningen til VM har vært å fortsette å gjøre som normalt. For «normalt» er et ord Valnes bruker ofte.

– Jeg har et lite motto når det gjelder trening og alt sånn som sier «normal is enough», og det begynner å bli normalen, at jeg har gjort det bra på klassisk sprint, så da har jeg tenkt å holde meg til det, og ikke prøve å gjøre det store. Det lykkes jeg godt med, og det er jeg veldig fornøyd med.

Selve finalen husker han lite av.

– Jeg husker ikke så mye før sistebakken, og da dro jeg ned rullegardinen og husker egentlig ikke så mye da heller, sier den ferske sølvvinneren.

Får gå teamsprinten?

Mange vil nok mene at Valnes sitt VM-sølv gjør han til en het kandidat til å gå teamsprinten for Norge sammen med Klæbo. Uttaket vil ikke Kristian Skogstad legge seg opp i.

– Heldigvis er det en av de desidert største ringrevene som trener som skal ta ut det laget, og jeg er helt sikker på at han vil ta ut det beste laget til startstreken. Men Erik viser form, og det kan bli avgjørende, men om han bør starte vil jeg ikke spekulere i. Det jeg kan si, er at om han får starte, vil han være klar og ikke gjøre seg bort, sier Skogstad.