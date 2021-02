Sønnen ble skuffet da han hørte hva pappa holdt på med

Lars Agnar Hjelmeset visste ikke hva slags jobb faren hadde. Han likte ikke svaret.

Odd-Bjørn Hjelmeset (t.v.) ser sin sønn gå i samme skispor som sin far. Nå skal Lars Agnar Hjelmeset konkurrere i junior-VM. Foto: Martin Flismyren

Mette Bugge journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Langrennsløperen Lars Agnar Hjelmeset skal delta i junior-VM på ski, som starter i finske Vuokatti tirsdag. 19-åringen har med seg faren sin, den mer kjente Odd-Bjørn Hjelmeset (49). Han er mange ganger verdensmester, både på 50 km og stafett.

Det er ikke uvanlig at barn følger etter sine foreldre og velger yrker som mor eller far har, men vesle Lars ante ikke hva pappa drev med da han var liten.

– Jeg gikk i barnehagen da jeg husker at ungene snakket om at fedrene var politi eller brannmenn. Jeg sa at jeg ikke visste hva jobben til faren min var. Men jeg gikk hjem og spurte hva han holdt på med. Da fortalte han at han gikk på ski. Jeg svarte at det ikke var en jobb. Han måtte jo være brannmann som alle andre, ler sønnen.

Vinner Odd-Bjørn Hjelmeset sammen med barna Ida og Lars etter premieutdelingen på 50 km i verdenscuprennet i Holmenkollen i 2007 Foto: Kyrre Lien / NTB

Fakta Lars Agnar Hjelmeset Født: 18. august 2001 Kommer fra: Slattum i Nittedal Bosatt: Lillehammer Klubb: Nittedal Bakgrunn: Har gått på langrennslinjen på Wang Toppidrett i Oslo. Går idrettsstudiet på Lillehammer. Meritter: Junior-VM 2020 (nr. 7), stabil blant Norges 20 beste seniorer denne sesongen. Les mer

Fakta Odd-Bjørn Hjelmeset Født: 6. desember 1921 Kommer fra: Vereide i Gloppen kommune Bosatt: Slattum, Nittedal Klubb: Hyen/Vereide Bakgrunn: Aktiv langrennsløper fra 1993 (verdenscupdebut) til 2012.

Yrke: Markedssjef innen fisk, vært sponsorsjef innen frukt og grønt, idretts- og sponsorsjef i Norges Skiskytterforbund og jobbet som langrennskommentator i TV2 sporten. Foredragsholder, holder teknikkurs på ski. Meritter: Fem VM-gull, tre OL-medaljer, i alt ti internasjonale medaljer. Åtte verdenscupseire, tildelt Folkets pris under Idrettsgallaen i 2008. Har to NM-bronse i friidrett på 3000 meter hinder og NM-sølv i motbakkeløp. Fikk Egebergs Ærespris i (2012). Har deltatt i TV-programmene Mesternes mester og Familiens ære. Har vært programleder for serien Ingen grenser. Les mer

Blant de store

For det norske folk var Odd-Bjørn Hjelmeset kjent som langrennsløper på det høyeste nivået. Han var landslagsløper, deltok i VM og OL, og ble kanskje mest kjent da han bidro til VM-triumfer i stafett. Sammen med løpere som blant andre Thomas Alsgaard, Tor-Arne Hetland, Frode Estil, Eldar Rønning og Petter Northug, ble det gull i fire VM fra 2001 til 2009.

Men det hadde ikke sønnen fått med seg.

– Jeg husker veldig lite fra pappa som utøver. Ingenting fra han var god. Det eneste jeg husker, var fra Holmenkollen, da han la opp i 2012 med femmila der. Det var det året jeg begynte å forstå at langrenn var jobben.

Lars Agnar Hjelmeset i aksjon under NM i Trondheim i januar. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Arvet interessen

Odd-Bjørn og Elisabeth Hjelmeset fikk tre barn, Ida Charlotte, Lars Agnar og Marthe Johanne. Den mellomste var lenge fotballspiller. Det likte han aller best.

– Jeg har alltid synes det har vært gøy å gå på ski, men i starten var jeg sånn midt på treet.

Han var 13 år, stilte opp i Ungdommens Holmenkollrenn og ble nummer 160. 150 fikk premie.

– Det resultatet satt litt i. Der og da var det ikke kult, selv om jeg mener jeg var bedre enn det jeg fikk vist. Det var hardt å se seg selv så langt nede på resultatlisten, innrømmer han.

Året etter kom nittedølen på pallen, som nummer tre.

– Da følte jeg at jeg var blitt litt god og kjente på følelsen av å få det til. Jeg tok et stort steg da jeg var 14 år.

Utviklingen har bare fortsatt. Han kom inn på juniorlandslaget, deltok i junior-VM i fjor. Da ble han nummer syv på 30 km skøyting som best. I år har han høyere ambisjoner og satser på å gå tre individuelle øvelser og stafett. Og komme på pallen.

I likhet med pappa og søster Marthe, er Lars Hjelmeset glad i friidrett. Dette er fra finalen på 3000 meter hinder under NM på Hamar i august 2019. Foto: Berit Roald/NTB

Bidrar til sønnens vekst

Som forberedelse til VM, har far og sønn trent mye sammen. Pappa håper at sønnen lykkes, men sier:

– Jeg er stolt av sønnen min, uansett hva han presterer,

Han er støttespiller, bidrar med råd, er fortsatt en meget habil langrennsløper, og følger opp ungene så godt han kan. Den yngste datteren Marte (17) satser både langrenn og løping. Hun har allerede UM-gull (NM for yngre) på 800 meter.

På hjemmebane i 2007 i Nittedal. Odd-Bjørn Hjelmeset satser på frokost med familien fremfor treningsleir i tynn luft før VM. år Ida (12) og Lars (5) og Marthe (3) på mamma Elisabeths fang. Foto: Olav Olsen

På ski er hun første års junior. Kanskje blir det blir full satsing også der. Pappa kombinerte de to idrettene, noe som endte med Egebergs ærespris. Sønnen er også god i friidrett.

Han fikk etter hvert stempelet som lovende. Oppfølgingen på juniorlandslaget i langrenn er han svært fornøyd med. Trener Monika Kørra har på herresiden også fått med Jonas Vika og Martin Kirkeberg Mørk til VM.

Lars Agnar Hjelmeset, oppkalt etter bestefar, har gjort seg noen tanker om fremtiden.

– Jeg har alltid vært en fan av ikke nødvendigvis å trene aller mest, men best på den treningen jeg legger ned. Jeg må passe på at belastningen foreløpig ikke blir for stor. Målet er VM i Trondheim i 2025, OL året etter.

Lars Agnar Hjelmeset (t.v.) og Odd-Bjørn Hjelmeset på plass i Finland før junior-VM på ski. Foto: Martin Flismyren

Vinnerhodet er på plass

Pappa opplever konkurransehodet til sønnen:

– Slik må det være, et ønske om å vinne. Det er det som driver deg fremover.

Faren fikk merke akkurat det da de var sammen i Familiens ære i et TV-program på NRK i fjor. Duoen skulle konkurrere mot andre kjente foreldre/barn, men ble «bare» nummer to etter ishockeyfamilien Patrick og Petter Thoresen.

Da fikk pappa Hjelmeset høre det.

– Det var min feil. Jeg gjorde en tabbe på slutten, sier senior.