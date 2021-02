Direkte: Fortsetter seiersrekken for Manchester City?

Gareth Bale i oppvarming for Spurs.

FORMSPILLEREN! Ilkay Gündogan avslutter et angrep der Sterling går på tvers av hele Tottenham-forsvaret. Engelskmannen går og går, får ikke skutt, triller til Foden. Han vender og slår tilbake til Gündogan, som vegger med Sterling og blir spilt gjennom. Triller inn 2-0-målet!

Mål for Manchester City!

Tottenham som tar kontroll fra start her i den andre omgangen.

Cancelo skyter fra 20 meter, men klarer ikke å styre skuddet under tverrliggeren.

Stor City-sjanse! Sterling kommer seg fri ute på høyresiden og legger ut til Gündogan. Skuddet fra åtte meter blokkeres av Sánchez. Cancelo plukker opp ballen igjen og finner Jesus, som skyter like over fra 13-14 meter.

Frisparket slås inn i feltet og der dømmes det et frispark til Tottenham.

Dommer Tierney kaller til seg Jesus og Lamela. Amper stemning mellom de to for øyeblikket.

Tøff duell mellom Jesus og Lamela ute på kanten. Ender med frispark til førstnevnte, i en god innleggsposisjon for City.

Foden prøver å legge inn fra venstre. Via Tanganga og ut til hjørnespark.

Kort avstand og en arm i en ganske naturlig posisjon der for Davies.

Cancelo legger over mot Sterling. Han prøver å legge inn foran mål og roper på straffe etter at ballen går opp i hånden til Davies, men det vinkes videre.

Gündogan slår inn. For nærme Lloris og da har Tottenham-keeperen få problemer med å få tak i ballen.

Lekker skuddfinte fra Bernardo og da åpnet spillet seg. Skyter fra 18 meter, men må se at skuddet blokkeres.

Nå kommer kortet. Bernando er for sent inne og feller Davies.

