Medaljegrossisten mener at fjorårets elleville VM er umulig å kopiere

Marte Olsbu Røiseland satser annerledes på årets VM i skiskyting.

Februar 2020: Marte Olsbu Røiseland med sine syv VM-medaljer fra Anterselva. For dette fikk hun flere priser. Denne gangen har hun en annen inngang til mesterskapet. Foto: Berit Roald, NTB

Det har vært litt av en sesong og litt av et år for Marte Olsbu Røiseland. Medaljene kom tett i VM. Priser og utmerkelser haglet. Nå, 12 måneder senere, er virkeligheten en helt annen. Medaljegrossisten fra forrige VM i Anterselva er usedvanlig beskjeden i forkant av nytt mesterskap. Denne gang i slovenske Pokljuka.

– Jeg håper jo å kunne kjempe om medaljer på noen distanser, sier hun på et digitalt medietreff dagen før hun skal gå ankeretappen på det norske laget i miksstafetten.

I år er det guttene som går de to første etappene, og jentene får æren av avslutte stafettene med blandet lag.

Det er litt av en merittliste hun skal forsvare når hun onsdag stiller til start:

Hun vant syv medaljer i VM i Anterselva. Fem var gull og to var bronse.

Hun vant prisen «Årets idrettsprestasjon» på idrettsgallaen.

Hun ble kåret til årets kvinnelige idrettsutøver i verden av den store franske sportsavisen L’Equipe. Hun er første nordmann noensinne til å få denne prisen. Formel 1-stjernen Lewis Hamilton fikk prisen for menn.

Har et annet fokus

Med slike meritter i banken, er det beskjedne forventninger hun har til årets mesterskap. Det har sin forklaring.

– Jeg gikk inn til fjorårets mesterskap med en helt annen innstilling. I år går jeg ikke inn i mesterskapet med samme type resultatmål som i fjor. Den gang hadde jeg et helt annet utgangspunkt og oppladning, forteller 30-åringen fra Froland.

Marte Olsbu Røiseland har mye å forsvare når VM åpner i Pokljuka onsdag. Men hun prøver så godt hun kan å snakke ned sine egne muligheter. For ett år siden tok hun medalje på alle øvelser, fem var gull. Foto: Matthias Schrader / AP

Fakta Marte Olsbu Røiseland Alder: 30 år (født: 7. desember 1990) Fra: Froland Klubb: Froland IL Meritter: 9 VM-gull (fem alene i VM i Anterselva 2020), 3 VM-bronse, 2 OL-sølv fra Pyeongchang (2018), 8 NM-gull Verdenscupen: 8 seiere og totalt 21 pallplasser. Leder verdenscupen sammenlagt denne sesongen. Tidligere beste plassering tidligere, 4. plass i sesongen 2018/19. Les mer

Foran forrige sesong slet hun med en gammel hofteskade. Hun kunne ikke løpe i treningsarbeidet. Dermed ble inngangen til sesongen noe annerledes enn den bruker å være. Hun måtte velge og satset alt på VM. Forlands største idrettshelt lykkes.

Etter å ha tatt sin siste medalje i solskinnet i Anterselva like før koronapandemien virkelig fikk fotfeste i Italia, lovet hun at neste sesong skulle hun satse på verdenscupen. Altså, hun ønsker å være god hele sesongen gjennom.

Det har hun vært. Nå leder hun verdenscupen sammenlagt foran lagvenninne Tiril Eckhoff. Hun har aldri tidligere vunnet verdenscupen sammenlagt. Hun har heller aldri vært blant de tre beste. Verdenscupen ble naturlig nytt mål for henne.

– Derfor er det helt usannsynlig at jeg skal være med i kampen om syv medaljer denne gangen.

Medietreff med avstand i Pokljuka før den første VM-øvelsen, miksstafett. Foto: Fredrik Sandberg, TT/NTB

Jentene avgjør

Det blir altså første gang at det er kvinnene som avslutter en miksstafett i mesterskap. Dermed blir det første gang Marte Olsbu Røiseland har ansvaret for lose det hele trygt inn.

Rekkefølgen på Norges etapper er følgende:

Sturla Holm Lægreid Johannes Thingnes Bø Tiril Eckhoff Marte Olsbu Røiseland

Norge er storfavoritter foran Frankrike og Sverige. Russland og Tyskland kan også blande seg inn.

– Det blir skummelt på siste stående. Vi vet jo alle at det er mulig å «drite på draget» der, sier Røiseland.

Første gang blir det også for Sturla Holm Lægreid. Mannen som for ett drøyt år siden gikk Norgescup og hadde et håp om å gå seg til IBU-cupen, har nå skjøvet Tarjei Bø ut av laget. Han skal gå startetappen. Hans VM-debut.

– Det er gøy å få tillit. Det er betyr at ledelsen har tro på meg og gir meg sjansen, sier Lægreid på videomøte fra Pokljuka.

Norge skal være best

Sportssjef i forbundet, Per Arne Botnan, forteller at det var tøft å vrake en som har hatt fast stafettplass sammen med lillebror de siste sesongene.

– Vi har et luksusproblem på en slik type stafett når vi har fire som har vunnet verdenscup denne sesongen. Tarjei har jo alltid gått gode stafetter. Johannes var selvskreven og Sturla har fire verdenscupseier og er nummer to i verdenscupen. Det ble vanskelig å komme bort ifra ham.

Dersom Marte Olsbu Røiseland jobber hardt med å ta ned medaljeforventningene til seg selv, er sportssjefen derimot offensiv.

– Vi skal være beste nasjon. Det vil si at vi må ta 10–12 medaljer. Altså omtrent som i fjor.

Han har for så vidt god grunn til å være optimistisk og stile høyt. Norge har vunnet 18 av 23 verdenscuprenn denne sesongen. I enkelte renn på herresiden har norske løpere tapetsert pallen.

Onsdag kl. 15.00: Mixed stafett skiskyting, NRK1