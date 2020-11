Skipresidenten jubler for sterk norsk åpningshelg, men også over konkurransen fra andre: – Veldig bra i et større perspektiv

Den første store vintersportshelgen endte der sist sesong avsluttet brått – med flust av norske utøvere i gule ledertrøyer. Men skipresidenten gleder seg også over konkurrentenes prestasjoner.

Therese Johaug leder verdenscupen i langrenn etter åpningshelgen. Men bak henne følger russeren Tatiana Sorina og svensken Ebba Andersson. Neste beste nordmann er Helene Marie Fossesholm på 7. plass. Foto: Emmi Korhonen / Lehtikuva via AP

Norge dominerte de øverste plassene i verdenscupåpningen til langrenn, skiskyting, kombinert og hopp.

Etter åpningshelgen innehar Norge fire av seks gule ledertrøyer i verdenscupen.

Likevel var Norge langt ifra totaldominerende da vintersesongen for alvor startet.

Da søndag ettermiddag ble til kveld, og det norske vintersportsfolket skulle summere opp, kunne de konstatere følgende:

I løpet av helgen har Norge allerede hevd på fire gule ledertrøyer. Og hele 11 av 15 øvelser i langrenn, skiskyting, kombinert og hopp endte med norsk seier.

Som så mange andre, fulgte skipresident Erik Røste vintersportshelgen på TV.

– Det har vært en fantastisk start på verdenscupen, mener han.

Gleder seg over konkurrentenes prestasjoner

Umiddelbart sitter skipresidenten igjen med tre hovedpunkter etter sesongens første internasjonale øvelser:

1. Norsk jubelhelg og flere gule trøyer

11 av 15 øvelser endte altså med norsk seier. Norge innehar etter den første helgen også fire av seks mulige gule ledertrøyer.

– Helgen viser at lagene og utøverne har klart å holde fokus og gjøre jobben i den helt spesielle tiden vi har levd i nå, sier Røste.

Les de fire verdenscupledernes oppsummering av helgen nedover i saken.

2. Det er langt ifra bare Norge som presterer

Selv om norske seiere og ledertrøyer florerte, var det langt ifra norsk totaldominans helgen gjennom slik vinterøvelsene er blitt kritisert for tidligere.

8 nasjoner og hele 34 forskjellige utøvere utgjorde de 45 pallplassene i enkeltøvelsene.

Av de 45 pallplassene i enkeltøvelsene tok Norge «kun» 18. Sverige tok nest flest med 10.

10 av de 18 pallplassene i verdenscupen sammenlagt er det ikke-norske utøvere som innehar.

– Det har vært spennende konkurranser med flere nasjoner involvert. I et større perspektiv er det veldig, veldig bra, mener Røste.

14 av 15 podium i den store åpningshelgen hadde minst en nordmann eller en svenske. Podiumet fra herrenes hoppkonkurranse lørdag, var det eneste som var fritt for skandinaver. Markus Eisenbichler (Tyskland) vant foran Piotr Zyla (Polen) og Dawid Kubacki (Polen). Foto: Emmi Korhonen/Lehtikuva via AP

De nye norske stjernene

Men kanskje det mest gledelige for norsk skisport og Røste, er det tredje punktet i hans oppsummering.

3. De nye stjernene

I løpet av helgen har fire nordmenn tatt sin første seier i karrieren i verdenscupen. Erik Valnes i langrenn, Sturla Holm Lægreid i skiskyting, Jens Lurås Oftebro i kombinert og Halvor Egner Granerud i hopp.

– Vi har fått noen nye stjerner denne helgen som har vunnet for første gang. Flere andre nye løpere har også markert seg, sier Røste entusiastisk.

I tillegg ser det ut som om de fleste øvelsene, kanskje med unntak av skiskyting, har kommet seg gjennom helgen uten større problemer knyttet til koronaviruset.

– Det er minst like viktig at vi alle kommer hjem friske og raske. Nå skal vi evaluere den første helgen og gjøre opp status etter det, sier Røste.

Status i verdenscupene er uansett fire norske ledere:

Johannes Høsflot Klæbo

Johannes Høsflot Klæbo vant to av tre renn i Ruka. Nå leder han verdenscupen sammenlagt. Foto: TOMI HÄNNINEN / BILDBYRÅN

Tapte åpningssprinten mot lagkamerat Erik Valnes. Da svarte like godt Klæbo med å vinne den klassiske intervallstarten dagen etterpå. «Nå er han endelig mann», skrev Aftenposten om seieren.

Søndag klinket Klæbo til igjen med seier i jaktstarten etter å ha rykket fra Aleksandr Bolsjunov og Emil Iversen på klassisk vis i den siste bakken. Førsteplassen sikret seier i minitouren og den gule verdenscuptrøyen.

– Det er en betryggelse på at man det jeg har gjort har fungert. Men det er tidlig og kun 50 poeng forskjell på meg og Bolsjunov, sier Klæbo.

Seieren var hans 39. i verdenscupen. Dermed gikk han forbi Petter Northug (38 seiere) på adelskalenderen.

– Det er egentlig sykt å tenke på. Men man får se hvor man ender opp til slutt. Det er langt opp til ham i antall VM-medaljer, sier Klæbo som har 8 mindre VM-medaljer enn Northug.

Topp tre i verdenscupen sammenlagt (Langrenn, herrer) 1. Johannes Høsflot Klæbo – 296 poeng 2. Aleksandr Bolsjunov – 257 poeng 3. Emil Iversen – 219 poeng

Therese Johaug

Therese Johaug var helt overlegen på søndagens jaktstart. Linn Svahns fall i siste bakke gjorde at hun også tok over den gule ledertrøyen i verdenscupen. Foto: Foto: Emmi Korhonen / Lehtikuva / NTB

I to dager fikk svenske Linn Svahn lov til å låne den gule trøyen i verdenscupen før den var tilbake på Johaugs skuldre.

Det skjedde etter en maktdemonstrasjon på jaktstarten i Ruka. Johaug startet bare 16 sekunder foran jagende Frida Karlsson og Natalja Neprjajeva. I mål var dalsbygdingen hele 47 sekunder foran overraskelsen Tatiana Sorina.

– Jeg føler at de skirennene jeg har gått i det siste har gjort at jeg har kommet i enda bedre form, advarer Johaug konkurrentene.

Seieren gjorde at Johaug vant minitouren og tok ledertrøyen i verdenscupen tilbake fra svenske hender.

– Det var deilig å få på seg den gule trøyen igjen. Jeg må si det. De har budt opp til litt duell disse svenskene. Da er det godt å slå litt hardt tilbake.

Topp tre i verdenscupen sammenlagt (Langrenn, kvinner) 1. Therese Johaug – 301 poeng 2. Tatiana Sorina – 252 poeng 3. Ebba Andersson – 203 poeng

Johannes Thingnes Bø

Johannes Thingnes Bø ble slått av Sturla Holm Lægreid på lørdag, men søndag var han tilbake på toppen av seierspallen. Det betyr også at han nå leder verdenscupen i skiskyting. Foto: Fredrik Sandberg/TT / NTB

For Bø startet skiskyttersesongen med noe så uvanlig som et tap for en yngre nordmann. Lørdag vant overraskelsesmannen Sturla Holm Lægreid normaldistansen (20 kilometer) foran fjorårets verdenscupvinner.

Søndag satte Bø skapet grundig på plass på sprinten. Med null bom på standplass, og desidert raskest langrennstid, leder han verdenscupen allerede etter to renn.

– Det er alltid fint å bære den. Verdenscupen er at av målene mine i år. Nå har jeg fått en veldig god start, sier Bø på spørsmål fra Aftenposten om hva den gule trøyen betyr for ham.

Seieren i Kontiolahti kom bare tre uker etter at formen til stryningen ble omtalt som «middels».

– Det er litt av hemmeligheten min. Jeg våknet da jeg kom hit til verdenscupen og føler meg sterkere og bedre. Jeg klarer alltid å komme i form akkurat i tide, sier han.

Topp tre i verdenscupen sammenlagt (Skiskyting, herrer) 1. Johannes Thingnes Bø – 114 poeng 2. Sebastian Samuelsson – 92 poeng 3. Sturla Holm Lægreid – 83 poeng

Jarl Magnus Riiber

Jarl Magnus Riiber vant de to første kombinertøvelsene i Ruka. Den siste fikk han ikke delta i, men likevel leder han verdenscupen sammenlagt. Foto: Emmi Korhonen / Lehtikuva

Sist sesongs suverene kombinertløper leder allerede verdenscupen sammenlagt. Det skjedde til og med uten at han var delaktig i helgens siste renn. Søndagens hoppdel ble avlyst, noe som betydde at torsdagens prøveomgang la grunnlaget for langrennet. Torsdag ble Riiber diskvalifisert, og dermed måtte han stå på sidelinjen da Ruka-touren skulle avgjøres.

Men i samme bakke som Klæbo avgjorde tidligere på dagen, slo lagkamerat Jens Lurås Oftebro til. I mål kunne han strekke armene i været for sin første verdenscupseier.

– Det var vinn-vinn for begge at jeg kom først i mål. Jeg fikk låne skiene til Jarl også, så vi spilte hverandre gode, sier Oftebro til Aftenposten etter seieren.

Oftebros seier gjorde at Riiber vant minitouren og også leder verdenscupen sammenlagt etter den første konkurransehelgen.

– Det betyr mye å ha den gule trøyen, og at jeg og Jens er en og to sammenlagt. For oss er den nesten det viktigste, for det viser stabilitet, sier Riiber om den gule trøyen.

Topp tre i verdenscupen sammenlagt (Kombinert, herrer) 1. Jarl Magnus Riiber – 200 poeng 2. Jens Lurås Oftebro – 186 poeng 3. Johannes Lamparter – 170 poeng

PS: Halvor Egner Granerud vant gårsdagens hopprenn. Han ligger på annenplass i verdenscupen, kun 80 poeng bak den tyske lederen Markus Eisenbichler. I kvinnenes verdenscup i skiskyting leder svenske Hanna Öberg. Marte Olsbu Røiseland er beste nordmann på 5. plass.