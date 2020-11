Kaosdøgnet i norsk langrenn: – Var helt surrealistisk

Like etter ankomst Finland testet landslagstrener Eirik Myhr Nossum positivt på koronaviruset. Det skapte fortvilelse, men også galgenhumor. Ett døgn senere ble han erklært frisk.

Eirik Myhr Nossum testet først positivt på koronaviruset onsdag ettermiddag. Torsdag formiddag kom kontrabeskjeden. Foto: Terje Bendiksby, NTB scanpix

Sondre Moen Myhre Journalist, Aftenposten

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

På en skurrete internettlinje fra Finland oppsummerte Gro Eide, medieansvarlig for norsk langrenn, det siste døgnet i landslagsleiren på best mulig måte.

– Det har vært et hektisk, men også rolig døgn for mange.

For det norske landslaget gikk nærmest direkte fra flyet og i karantene etter at landslagstrener Eirik Myhr Nossum testet positivt på koronaviruset.

– Vi hadde et utvalg som var tettest på ham som skulle i karantene, men vi utvidet det til hele landslaget. Vi kunne ikke på tro og ære si at vi ikke var i nærkontakt, forklarer landslagslege Øystein Andresen.

Oppsto galgenhumor

Dermed bar det rett i karantene for utøvere og støtteapparat i de finske hytter.

– Det var det verst tenkelige scenarioet. Det var helt surrealistisk, sier langrennssjef Espen Bjervig.

Han forklarer at nyheten ble mottatt med sjokk i langrennsleiren. Men også sin dose galgenhumor. Sjokket av å få en positiv test ble også møtt med latter.

– Vi lo av det, men tok det også på alvor og var sjokkert. For utøverne skjønte alvoret. Det var ikke noe diskusjon. Det var bare å gå på hyttene våre og vente. Så etterhvert kom det noen spørsmål om kaffe og litt sånn, sier Bjervig litt humoristisk.

For Nossum selv var også et stort spørsmålstegn. Senest søndag testet han negativt, og han hadde heller ingen symptomer på at han var smittet.

– Nossum er frisk og fin og har ingen symptomer, sier landslagslege Andersen.

Langrennssjef Espen Bjervig forteller at det oppsto galgenhumor underveis i kaosdøgnet til det norske landslaget. Her fra Beitostølen tidligere i høst. Foto: Terje Pedersen, NTB

Kontrabeskjeden og jubelen

Rett etter den positive hurtigtesten ble det tatt en ny test som gir et sikrere resultat. Torsdag formiddag kom resultatet. Og Nossum var friskmeldt.

– Han jublet høyt da testen kom og var negativ, sier Bjervig smilende.

Han forteller at norsk langrenn har en felles regel.

– Får vi en positiv test i laget, skal vi ikke klandre noen. Det virket som om forberedelsen rundt det har fungert bra, men det er klart at det var ikke noe gøy for ham, sier langrennssjefen om hvordan Nossum reagerte på å sette hele landslaget i karantene.

Landslagslege Andersen forteller at det norske laget ikke er pålagt ytterligere testing før rennstart etter at Nossum testet negativt.

– Vi må bare fortsette å kjøre rutinene som FIS og arrangør har pålagt oss.

Fakta Slik blir vintersportshelgen Fredag: 10.00: Klassisk sprint, prolog 11.00: Kombinert: Hopp 12.30: Klassisk sprint, finaler 15.00: Kombinert: Langrenn 16.40: Hopp, kvalifisering Lørdag: 09.35: 10 kilometer klassisk, kvinner 10.55: Skiskyting: 20 kilometer, menn 11.10: Kombinert: Hopp 12.40: 15 kilometer klassisk, menn 14.15: Skiskyting: 15 kilometer, kvinner 15.55: Kombinert: 10 kilometer, langrenn 16.30: Hopp, menn Søndag: 09.25: Kombinert: Hopp 10.25: Skiskyting: Sprint, menn 11.45: 10 kilometer friteknikk jaktstart, kvinner 12.45: 15 kilometer friteknikk jaktstart, menn 13.40: Skiskyting: Sprint, kvinner 14.50: Kombinert: 10 kilometer, langrenn 15.25: Hopp, menn Alle øvelser sendes på NRK 1/NRK2 Les mer

Må teste ski til sent på kveld

Karantenen gjorde at det norske laget kom seg sent ut på trening torsdag formiddag. Allerede fredag morgen starter verdenscupsirkuset i finske Ruka.

– Nå er det å prøve å snu hodene. Så er det et skirenn som skal gås. Vi skal teste bra med ski utover kvelden for å rekke start, sa Bjervig humoristisk i går ettermiddag.

Han forteller at den korte tiden til start gjorde det vanskelig å komme opp med eventuelle nødløsninger slik det ble gjort for det norske herrelandslaget i fotball.

– Jeg har fått en del spørsmål om det var aktuelt å sette inn nye løpere. Det var ikke noe tidslinje for det. Man måtte ha en test 72 timer før. Hadde myndighetene i stengt for norske løpere som er her, hadde verdenscupen gått uten norske utøvere, sier han.

I nesten 24 timer så det ut som om Simen Hegstad Krüger og Sjur Røthe hadde reist til Finland forgjeves. Nå blir det verdenscup på det norske landslaget. Foto: Terje Bendiksby, NTB

Hektisk også i skiskytterleiren

Bare 46 mil fra Ruka, i Kontiolahti, skal skiskytterne også åpne sin verdenscup denne helgen.

Også der har det vært koronakaos. Frem til torsdag hadde hele fem nasjoner fått påvist smitte inn i sine landslag. Russland, Frankrike, Romania, Latvia og Moldova er de rammede nasjonene. Det er ennå ikke klart om noen utøvere fra disse landene får delta i helgen.

– Det er kjedelig at det dukker opp. Det er såpass mange som skal inn i boblen, så det skal godt gjøres at ikke noen tar med seg noen ting, sier landslagssjef Per Arne Botnan.

– Med så mange usikre nasjoner, føles konkurransen i helgen reell?

– Vi skulle selvsagt ønske at alle var på start slik at det blir en mest mulig reell konkurranse. Vi får se hva som blir status etterhvert.

– Viser dette hvor skjørt internasjonal idrett er for øyeblikket?

– Det skal lite til. Vi må prøve å beholde roen, så får vi ta ting som det er, sier Botnan.