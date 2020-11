Arsenal-sjefen til Rbnett: – Dette blir langt fra enkelt

Mikel Arteta understreker at de har god kontroll på hva Molde har å komme med, og at de tar dem på alvor i morgen kveld.

Arsenal-manager Mikel Arteta gleder seg til å møte Molde. Foto: Paul Ellis / AP AFP

Av Daniel Nerli Gussiås

I morgen barker Molde og Arsenal sammen på Emirates Stadium i London. I forkant av oppgjøret har begge lag sine respektive pressekonferanser. Under Arsenals pressetreff er manager Mikel Arteta klar overfor Romsdals Budstikke på at dette langt fra blir noen plankekjøring for dem.

– De har vunnet begge kampene, selv om det ikke bare har vært enkelt. Men de har funnet en måte å vinne begge. Jeg forventer at de er en vanskelig motstander, slik de har vært for de andre lagene i gruppa. Vi må være klare, for dette blir langt fra enkelt, sier Arsenal-manager Arteta til Romsdals Budstikke.

Spanjolen mener Molde har flere offensive trusler de må passe seg for. Derfor har de gjort hjemmeleksa si godt.

– De har kreative spillere i den siste tredelen. De spiller fin fotball med gode kombinasjoner og mønster når de kommer i gode posisjoner. Om vi lar dem slå ballen inn i feltet, vil de gjøre det vanskelig for oss. Dødballene deres må vi også passe oss for, sier manageren videre til Romsdals Budstikke.

– Den vanskeligste kampen

Fra andre norske medier fikk han spørsmål om han ser på Molde og Arsenal som de to sterkeste lagene i gruppa. Da er han litt mer nølende, men samtidig klar på at dette blir den tøffeste testen hittil.

– Tabellen er tett. Vi har begge vunnet begge kampene så langt. Dette er nok den vanskeligste kampen vi har spilt så langt. Jeg vet ikke om vi er favoritter til å gå videre, mye kan endre seg. Men vi spiller hjemme og kan få et overtak. Vi vil vinne gruppa, sier manageren.

Han ble også utfordret på utviklinga norsk fotball har hatt de siste årene, spesielt på enkeltspillere. Da valgte Arteta heller å fokusere på jobben som ligger bak.

– Ligaen der er mye bedre nå, og det gjør at de får bedre spillere ut i Europa. Gratulerer til dem, de gjør en god jobb, sier Mikel Arteta.