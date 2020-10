Bundesliga direkte: Sørloths lag i trøbbel

Ser nesten ut som de har gitt opp her, Leizpig.

Begynner virkelig å haste for Leipzig. Men det går mot nok et tap.

Corner for gjestene.

RB Leipzig har hevet seg nå. Et Forsberg-skudd med fin retning blokkeres og går ut til corner.

Sørloth med en god mulighet! Tar ned ballen etter et innlegg, drar seg til siden og skyter. Ginter gjør en strålende jobb idet han får blokkert skuddet.

Sent inne i en duell der.

TVERRLIGGER! Eller stolpen! Ikke godt å si, for der gikk det fort! Plea kliner til på direkten og hamrer i hvert fall ballen i rammen rundt målet! Det er så nærme krysset du kan komme.

SÅ NÆRE! Sabitzer forsøker å bøye ballen i det lengste hjørnet, men setter den like utenfor!

Ser ikke veldig bra ut for RB Leipzig, dette. Kommer rett fra 0-5 mot Manchester United, ligger under mot Borussia Mönchengladbach, har PSG i neste kamp. Og både Borussia Dortmund og Bayern München vant tidligere i dag.

Mål for Borussia Mönchengladbach!

Innlegg mot Sørloth, men litt for høyt, selv for den tårnhøye spissen.

Leipzig vil ta frisparket kjapt, men Neuhaus stiller seg i veien. Får et helt unødvendig gult kort.

God sjanse for vertene. Plea settes opp i god skuddposisjon, men treffer ikke rent og Gulacsi redder enkelt. Burde fått mer ut av den, Mönchengladbach.

Plea scorer, men så kommer offside-flagget! Alene med Gulacsi setter han den sikkert, men reprisen viser at franskmannen blir korrekt avvinket.

Frispark i en brukbar innleggsposisjon for vertene.

En halvtime unnagjort, og det har ikke akkurat eksplodert her.

Corner for gjestene.

Uhyre viktig for Leipzig å slå tilbake etter nedsablingen i England onsdag. Neste kamp er nemlig mot PSG.

Så er det vertene som tvinger frem et hjørnespark. Kampens første.

Sørloth god i det oppbyggende spillet. Legger til rette for Poulsen, men dansker sleiver ballen både over og utenfor.

I ligasammenheng har det gått bedre enn i Champions League for gjestene. RB Leipzig var, frem til Bayern München og Borussia Dortmunds seier tidligere lørdag, serieleder i Bundesliga. Med seier her tar det tilbake tabelltoppen.

RB Leipzig ble på sin side rundjult av Manchester United og tapte hele 0-5 på Old Trafford. Spennende å se om Leipzig kan slå tilbake i dag.

