Toppserien direkte: Sandviken er store favoritter

Disse to lagene har møttes 19 ganger tidligere. Sandviken har vunnet fem, fire har endt i uavgjort, mens Kolbotn har vunnet hele elleve ganger. Målstatistikken viser 38-21 i favør dagens bortelag. I august gjestet Kolbotn Sandviken på Sofiemyr stadion. Gjestene var klart best, og ledet 3-0 etter en drøy halvtime takket være scoringer fra Kennya Cordner (x2) og Vilde Hasund. Sara Hørte reduserte for hjemmelaget, men Sandviken klarte å ro seieren inn til land til slutt.

