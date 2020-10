Siste innlegg

DEL Da er det over på Stemmemyren kunstgress. Etter en rolig første omgang var andre mye mer begivenhetsrik. Begge lag kom til flere brukbare sjanser, men det var altså Engesvik sin scoring før pause som ble tungen på vektskålen. Med dette resultatet forblir Sandviken på 5. plass, kun to poeng bak LSK Kvinner som serieleder Vålerenga i morgen. Kolbotn rykker på sin side ned til 9. plass etter at Lyn tok tre poeng borte mot Røa tidligere i dag.

90 + 3 ′ Kampen er slutt

90 + 2′ DEL Veglo vinner et innkast høyt i banen. Hjemmelaget tar seg god tid nå.

90 + 1′ DEL Det legges til tre minutter.

90 ′ Spillerbytte - Sandviken Kristina Grøndal Vilde Hasund

89′ DEL Kizer kommer seg ned til dødlinjen før hun finter seg forbi Ryland som detter på bakken. Deretter løfter hun ballen inn foran mål, men der rager Bergsvand høyest i luften og header unna.

87 ′ Spillerbytte - Sandviken Vilde Drange Veglo Synne Vatshelle Raa

86′ DEL Naalsund får ballen på midtbanen før hun gjør alt selv. Drar seg forbi fire motspillere før hun kommer til avslutning fra 13 meter. Skuddet er fra skrått hold og Ervik redder enkelt.

85′ DEL Lite som skjer ute på gressmatta for øyeblikket. Bortelaget prøver å spille seg inn i motsatt banehalvdel, men Sandviken er sterke bakover og slipper de ikke til.

82′ DEL Lund prøver å vri spillet mot Orgill som har gått på løp nedover høyrekanten, men pasningen blir akkurat for hard og ballen ruller ut til utspark.

81 ′ Hjørnespark til Sandviken Lander på hodet til Engesvik, men headingen går over mål.

80′ DEL Veivåg slår et herlig innlegg inn fra høyrekanten, og Hørte må heade ballen ut til corner.

79 ′ Spillerbytte - Kolbotn Synne Sofie Christiansen Eline Hegg

78 ′ Spillerbytte - Kolbotn Meg Marie Brandt Kristin Holmen

77′ DEL Lund slår inn fra venstre, men Veivåg klarerer.

77′ DEL Hjemmelaget har god kontroll på kampen i det vi har knappe kvarteret igjen å spille. Kolbotn-spillerne virker slitne etter en meget intensiv start på omgangen.

74′ DEL Nordahl banker til fra 22 meter. Avslutningen går derimot langt over mål.

73′ DEL Naalsund med et godt skud fra 20 meter! Innbytter Neset raider nedover høyrekanten før hun drar seg innover og finner Naalsund utenfor feltet. Hun smeller til på direkten, og avslutningen går akkurat til side for målet til Ervik.

72′ DEL Fridlund kommer seg rundt ute til høyre og slår inn, men innlegget går rett i fanget til Bogstad som har full kontroll.

72′ DEL Bortelaget vinner ballen høyt og Vatshelle Raa prøver seg på en lur en fra 30 meter. Skuddet går imidlertid noen meter over målet til Ervik.

70 ′ Spillerbytte - Sandviken Ida Holm Neset Marina Heggernes Jensen

69 ′ Hjørnespark til Kolbotn Heades unna.

69′ DEL Kizer drar seg ned til dødlinjen og finner Hoff Klæboe foran mål som avslutter, men skuddet blokkeres ut til corner.

68′ DEL Hjemmelaget kontrer og Bergsvand finner Naalsund på 18 meter. Hun tar en touch før hun smeller til, men skuddet blokkeres.

67 ′ Hjørnespark til Kolbotn Klareres.

66′ DEL Hjemmelaget prøver å spille seg ut bakfra, men Kolbotn-spillerne presser høyt. Fridlund klarer nesten å stjele ballen i farlig posisjon, men Sandviken slipper med skrekken.

64′ DEL Lund finner Hoff Klæboe inne i feltet som drar seg fri. Istedenfor å skyte fra skrå vinkel velger hun heller å spille videre mot Kizer, men Bergsvand leser pasningen og stjeler ballen.

61′ DEL Hegg får ballen ute til høyre før hun drar seg innover. Hun spiller deretter tilbake på kant til Orgill som har gått på løp. Backen legger inn, men innlegget blokkeres av Hjelmhaug og ut til innkast.

59′ DEL Vatshelle Raa jager i bakrom, men Ervik er kjapt ute og plukker ballen.

58′ DEL Hjemmelaget har fått litt sterkere grep over kampen nå. Triller ballen i laget mens Kolbotn-spillerne må løpe rundt og jage.

56′ DEL Veivåg slår langt mot Engesvik som jager i bakrom, men Nordahl er våken og vinner ballen.

55′ DEL Kizer får ballen inne på egen banehalvdel før hun stormer fremover. Hun drar seg forbi flere motspillere før hun prøver å finne Hegg i bakrom, men pasningen er ikke like god som raidet og Sandviken overtar.

53′ DEL Heggernes Jensen stjeler ballen fra Lund før hun raider nedover høyrekanten. Kolbotn-spilleren gjør imidlertid en meget god forsvarsjobb i det hun gjenvinner kula.

52′ DEL Fridlund plukker en løs ball og skyter fra 14 meter, men avslutningen går til side for mål.

50′ DEL Veldig frisk start på omgangen av bortelaget. Har skapt mer de første fem minuttene enn de gjorde hele første omgang.

50′ DEL Lund kommer seg rundt på venstrekanten og får lagt inn. Fridlund får foten på ballen, men klarer ikke å styre avslutningen på mål.

49′ DEL Igjen er Hoff Klæboe farlig frempå, men denne gangen er Bogstad kjapt ute og snapper ballen foran nesen til spissen.

48′ DEL Hoff Klæboe kommer seg avslutning fra meget skråvinkel. Avslutningen går rett i nettveggen.

47′ DEL Ryland slår inn fra høyre, men Nordahl er frempå og klarerer.

46 ′ Spillerbytte - Kolbotn Johanne Fridlund Tone Bettina Pirisi

46 ′ Spillerbytte - Kolbotn Julie Klæboe Thea Helene Gammelgaard Sørbo

46′ DEL Bortelaget sparker i gang de siste 45.

45 ′ 2. omgang

DEL Da er det pause på Stemmemyren stadion. Hjemmelaget leder 1-0 etter en relativt sjansefattig første omgang. Engesvik kan notere seg for den eneste scoringen så langt etter at innlegget hennes snek seg inn i mål. Bortelaget har skapt omtrent ingenting, og Kolbotn må løfte seg noen hakk dersom de ønsker å ta med poeng hjem til Nordre Follo. Vi er straks tilbake med andre omgang.

45 + 3 ′ Pause

45 + 1 ′ Hjørnespark til Sandviken Spord meg en gigantsjanse! Etter litt klabb og babb ender ballen i beina til stopperen som får skyte fra seks meter. Skuddet er knallhardt, men styrker stolpen til Ervik.

45 + 1′ DEL Det legges til to minutter.

45 ′ Hjørnespark til Sandviken Heades unna til ny corner.

45′ DEL Eckhoff kommer seg plutselig fri på bakerste og avslutter fra omtrent 10 meter, men skuddet går langt over målet til Bogstad.

43′ DEL Frispark til hjemmelaget ute til venstre. Hasund slår inn på første, men ballen klareres.

42′ DEL Ryland får ballen ute til høyre før hun raider ned til dødlinjen. Prøver å finte seg forbi Lund, men backen lar seg ikke lure og takler bort kula.

41′ DEL Kizer får ballen omtrent 30 meter fra mål, men Spord er lynraskt oppe i spissen og får taklet den unna.

39′ DEL Hjemmelaget fortsetter å kjøre kampen etter scoringen. Triller fra side til side mens Kolbotn-spillerne jager.

37 ′ Mål for Sandviken! Sandviken 1 - 0 Kolbotn Mål: Rakel Engesvik Målgivende: Madeleine Veivåg Der sitter den for hjemmelaget! Engesvik får ballen ute til høyre før hun vender opp kjapt og slår inn mot bakerste. Innlegget ender imidlertid opp i lengste, og Ervik i målet faller i det hun prøver å nå ballen.

36′ DEL Engesvik inviterer til veggspill med Naalsund, men pasning fra sistnevnte er for svak og bortelaget overtar.

36′ DEL Heggernes Jensen vinner ballen dypt før hun stormer fremover. Midtbanespilleren har flere pasningsalternativer foran seg, men bruker for lang tid og til slutt vinner Holmen den med en strålende takling.

34′ DEL Holmen finner Kizer inne i Sandviken-boksen. Hun prøver å dra seg forbi Bergsvand, men stopperen er med på notene og vinner ballen.

32′ DEL Ryland slår inn fra høyre, men innlegget ender hos Orgill på bakerste og Kolbotn overtar.

31′ DEL Kolbotn prøver å kjøre kontring. Holmen finner Hegg som har løpt seg fri ute til venstre, men vingen får en dårlig førstetouch og mister ballen til Hjelmhaug som har tatt løpet hjemover.

30 ′ Hjørnespark til Sandviken Klareres.

30′ DEL Har vært få sjanser hos begge lag den første halvtimen. Sandviken har hatt mest ball, men tempoet i pasningsspillet har vært for lavt, og da har bortelaget en enkel jobb med å forsvare seg.

28′ DEL Hjemmelaget med en sjelden kontringsmulighet. Naalsund finner Heggernes Jensen på midtbanen, men hun bruker derimot altfor lang tid med kula. Velger til slutt å spille tilbake til forsvaret.

27′ DEL Igjen kommer Veivåg til innlegg fra høyrekanten, men i feltet rager Hørte høyest i luften og header ballen bort.

26′ DEL Veivåg drar seg forbi to motspillere før hun slår inn fra høyrekanten. Innlegget er hardt og lavt, men ender i beina til Nordahl som banker unna.

25′ DEL Hørte banker ballen langt opp i retning Sørbo, men pasningen blir altfor hard og Sandviken kan enkelt overta ballen.

24′ DEL Kizer jager alene på topp, men blir forgjeves i det Sandviken spiller seg fint ut bakfra.

21′ DEL Nære på for hjemmelaget! Hasund mottar en langpasning fra Naalsund, og plutselig er vingen alene med Ervik. Hun får ballen litt for langt foran seg, så Hasund velger heller å tre den videre til Vatshelle Raa som er ledig til høyre. Pasningen blir imidlertid litt for hard, og spissen rekker ikke ballen før den ruller ut til utspark.

21′ DEL Hasund kommer seg rundt på venstrekanten og får lagt inn. Innlegget går via Orgill og ballen er på vei ut til corner, men Ervik er kjapt ute og snapper opp ballen nede ved dødlinjen.

19′ DEL Kizer vender opp på midtbanen og stormer fremover. Hun spiller videre til Hegg ute til høyre, men vingen er i offside og hjemmelaget overtar.

17′ DEL Lund slår et frispark inn i boksen til hjemmelaget, men Bergsvand er sterkest i luften og header unna.

17′ DEL Naalsund spiller vegg med Hjelmhaug ute til venstre før hun prøver å tre gjennom Hasund som har gått på løp, men Orgill er våken og leser pasningen.

15 ′ Spillerbytte - Kolbotn Maja Maria Staubo Nordahl Satara Murray

15′ DEL Veivåg slår inn fra høyre, men innlegget går over alt og alle.

13′ DEL Forsvarsspilleren halter av banen. Ser ut som bortelaget må foreta et tidlig bytte.

11′ DEL Murray ligger nede etter å ha fått seg en smell.

11′ DEL Heggernes Jensen drar seg fri på midtbanen på lekkert vis før hun prøver å finne Hasund ute til venstre. Pasningen blir imidlertid litt for upresis og ballen ruller ut til innkast.

10′ DEL Hjemmelaget har kontrollert kampen de første ti minuttene. Kolbotn har knapt vært over midtbanen.

10′ DEL Kizer tar ned en lang ball i bakrom. Hun prøver å dra seg forbi to motspillere, men Spord lar seg ikke lure og får taklet unna.

9′ DEL Bergsvand mister kula på midtbanen og Kolbotn kan kjøre kontring, men Spord er kjapt oppe i Hegg og gjenvinner ballen.

7′ DEL Engesvik med en fin gjennombruddspasning i retning Naalsund, men Sandviken-spilleren får en svak førstetouch og mister ballen.

6′ DEL Hjelmhaug slår langt i bakrom mot Hasund som går på løp, men Murray kommer seg mellom kantspilleren og ballen og får skjermet den ut.

5′ DEL Hasund slår inn fra venstre, men Orgill er først frempå og klarerer.

4 ′ Hjørnespark til Sandviken Klareres.

4′ DEL Heggernes Jensen plukker opp en retur og tester skuddfoten fra 20 meter. Via en motspiller og ut til corner.

3′ DEL Ryland raider nedover høyrekanten, men backen blir hardt presset av Hørte. Prøver å finte seg forbi, men ender opp med å slurve ballen ut over sidelinjen.

2′ DEL Veivåg kommer til avslutning fra skrå vinkel, men skuddet er ikke særlig hardt og går til side for måle til Ervik.

2 ′ Hjørnespark til Sandviken Ender i ingenting.

1′ DEL Hasund får ballen ute til venstre. Finter seg ned til dødlinjen før hun slår inn, men Orgill blokkerer ut til corner.

1′ DEL Hjemmelaget sparker i gang kampen.

Kampen har startet

DEL Disse to lagene har møttes 19 ganger tidligere. Sandviken har vunnet fem, fire har endt i uavgjort, mens Kolbotn har vunnet hele elleve ganger. Målstatistikken viser 38-21 i favør dagens bortelag. I august gjestet Kolbotn Sandviken på Sofiemyr stadion. Gjestene var klart best, og ledet 3-0 etter en drøy halvtime takket være scoringer fra Kennya Cordner (x2) og Vilde Hasund. Sara Hørte reduserte for hjemmelaget, men Sandviken klarte å ro seieren inn til land til slutt.

DEL Med tre runder igjen å spille ser det ut som Kolbotn kommer til å få en mye mer spennende sluttspurt enn Sandviken. Laget fra Nordre Follo befinner seg på 8. plass, og kun bedre målforskjell holder de over Lyn på kvalik. Dagens bortelag må nok kapre noen flere poeng dersom de ønsker å sikre plassen til neste år, så poengfangst i dag hadde nok smakt svært godt. På bortebane har de imidlertid vært meget svake. Kolbotn er sammen med Lyn det eneste laget som ikke har vunnet på bortebane i år. To uavgjort og fem tap viser tabellen. På de fem siste kampene har Kolbotn vunnet én, spilt to uavgjort og tapt to. Det er med andre ord to lag som er langt unna toppform som møtes i dag. Forrige runde tok de imot Klepp på hjemmebane. Det endte i poengdeling etter scoringer fra Sara Hørte og Cecelia Kizer for Koltbotn, mens Tuva Hansen og Matilde Alsaker Rogde scoret for bortelaget.

DEL Vi nærmer oss slutten på årets sesong i Toppserien, og med tre runder igjen å spille ligger dagens hjemmelag midt i ingenmannsland. Sandviken har tatt 23 poeng på 15 kamper og befinner seg på 5. plass. Det er fem poeng opp til LSK Kvinner på 4. plass, mens luken ned til Arna-Bjørnar på 6. plass er syv poeng. Dermed kommer nok laget fra Bergen til å ende på 5. plass ved sesongslutt, med mindre noe ekstraordinært skulle skje de siste rundene. Det vil trolig anses som en skuffende sesong for et lag som hadde medaljeambisjoner ved sesongstart. På de siste fem kampene har Sandviken vunnet én, spilt én uavgjort og tapt tre. Forrige runde gjestet de tabelljumbo Røa. Katrine Winnem Jørgensen sendte bortelaget i ledelsen før ti minutter var spilt, men Ida Holm Neset utliknet for Sandviken like etterpå. Røa tok tilbake ledelsen like før pause takket være Linn Huseby, og det så lenge ut som de skulle stikke av med alle tre poengene. På overtid dukket imidlertid Guro Bergsvand opp på bakerste stolpe og headet inn utlikningen for vertene. Dermed endte det 2-2 og i poengdeling.