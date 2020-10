NFF med ny beskjed om konflikten: Er blitt enige om å legge saken bak seg

Partene har bestemt å legge saken bak seg, skriver Norges Fotballforbund i en pressemelding.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Lars Lagerbäck og Alexander Sørloth er blitt enige om å legge konflikten bak seg. Foto: Stian Lysberg Solum

Det har stormet rundt herrelandslaget etter konflikten mellom Alexander Sørloth og trenerteamet på forrige samling. Søndag kveld kommer Norges Fotballforbund med en pressemelding.

Der skriver de at partene er enige om å legge saken bak seg.

– I etterkant av Serbia-kampen oppsto det som kjent en opphetet diskusjon. I en prestasjonskultur skal det være høyt under taket. Denne gangen ble temperaturen for høy, og diskusjonene gikk for langt fra begge parter, heter det.

Flere punkter

Norge tapte 2–1 for Serbia i den nevnte kampen. Det knuste håpet om EM-spill.

Etter samlingen begynte rapportene om krangling innad i landslaget å komme. VG skrev at landslagssjef Lagerbäck ertet Sørloth for en bom på åpent mål mot Kypros i 2018. Noen dager senere uttalte Lagerbäck i en pressemelding at Sørloth hadde kommet med anklager som gikk på at trenerteamet var inkompetente.

Søndag har Sørloth, Lagerbäck, landslagskaptein Stefan Johansen og assistenttrener Per Joar Hansen snakket sammen. Det har endt i en pressemelding med flere punkter:

Sørloth beklager «kommunikasjonsformen» i kjølvannet av Serbia-kampen

Diskusjonene gikk for langt fra begge parter

Sørloth og trenerteamet presiserer at spilleren aldri sa at trenerne var inkompetente

At det ble oppfattet slik på grunn av Sørloths måte å argumentere på, beklager spilleren

– Aldri råd til en borgerkrig i eget lag

Fotballekspert lars Tjærnås beskriver forsoningen som «det eneste riktige».

– Det setter i alle fall stopper for konflikten eksternt, for det var en ulmebrann som måtte stoppes, sier Tjærnås.

Men internt kan være en annen sak, mener Tjærnås.

– Det avhenger av at den avtalen og enigheten som nå kommuniseres, er akseptert hos alle - ikke bare som en skinnenighet utad. Fotball er enkelt. Det er så mange fiender i andre lag, at man aldri har råd til en borgerkrig i eget lag.