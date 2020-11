Avlysninger, utsettelser og mange ubesvarte spørsmål. Nå rammes idretten av en ny koronabølge.

Den siste tidens smitteutvikling ligger som en mørk sky over idretten.

Lars Lagerbäck og resten av landslaget kom seg kun til Gardermoen lørdag formiddag. Foto: Vidar Ruud / NTB

Etter en periode der idrettskonkurranser stort sett har forløpt uten betydelige problemer, fører økende smittetall nå igjen til avlysninger og utsettelser på tvers av ulike idretter.

Den siste serierunden i Toppserien er utsatt. Det samme er verdenscuprennene i langrenn, hopp og kombinert på Lillehammer, mens EM i håndball henger i en tynn tråd.

Lørdag ettermiddag vet herrelandslaget i fotball fortsatt ikke om det får reise til bortekampene mot Romania og Østerrike.

Herrelandslaget i fotball satt på Gardermoen, klare til avgang til den første av to avgjørende Nations League-kamper mot Romania og Østerrike, da beskjeden kom. Helsedirektoratet mener det vil bryte med den norske koronaforskriften om landslaget forlater landet, etter den positive koronaprøven til Omar Elabdellaoui.

Direktoratet kom med sin innvending under et møte med Norges Fotballforbund.

– Når Helsedirektoratet setter foten ned, har vi bedt troppen bli igjen i Norge inntil vi får en ny vurdering. Vi har norsk lovverk på en side som vi tolker ulikt. Reiser vi ikke, bryter vi det europeiske fellesskapet vi er en del av, sier fotballpresident Terje Svendsen.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad forteller at han er uenig i måten Fotballforbundet har fremstilt situasjonen på.

«Helsedirektoratet setter ikke ned foten, vi har bare vist til covid-19-forskriftens bestemmelser om at nærkontakter til en smitteførende person skal i karantene i 10 dager», skriver han i en e-post til NTB.

Mørk sky over idretten

Spillergruppen på landslaget, som fredag kveld ble redusert med de fem spillerne som til daglig spiller i Eliteserien, er fortvilet.

– Vi opplever liten vilje til å forstå vår situasjon. Vi har ofret våre hjemlige Eliteseriespillere på landslaget for å etterkomme de norske karantebestemmelsene, men også vi i utenlandske klubber får altså reisenekt. Dette er en praksis vi ikke ser noe annet sted i fotball-Europa, sier kapteinsteamet bestående av Stefan Johansen, Martin Ødegaard og Joshua King i en uttalelse på vegne av spillerne.

Martin Ødegaard (til høyre) og spillergruppen på landslaget er fortvilet. Foto: Vidar Ruud / NTB

Da pandemien rammet verden med full kraft i mars, satte den også en stopper for idretten. I løpet av sommeren startet først nasjonale og senere internasjonale konkurranser opp igjen. Den siste tidens smitteutvikling betyr at en mørk sky igjen har lagt seg over idretten.

Gullkampen i Toppserien utsatt

Mens det var fortsatt var en time til herrelandslagets fly skulle ta av da reisen ble satt på vent, hadde flere av Rosenborgs spillere satt seg på flyet som skulle ta dem sørover da gullkampen i Toppserien ble utsatt. Spillerne gikk da av flyet og hele troppen dro hjem igjen.

Seks Arna-Bjørnar-spillere var satt i karantene i påvente av svar på koronatester. Klubben bekreftet lørdag ettermiddag at spilleren Meryll Abrahamsen hadde testet positivt. Bergenserne skulle møtt Vålerenga på bortebane søndag. Hovedstadslaget leder Toppserien før den siste runden, men kun på bedre målforskjell enn Rosenborg. Avaldsnes kan også ta gullet. De er ett poeng bak VIF og RBK.

Vålerenga kunne ha blitt seriemestere søndag. Nå er gullkampen utsatt. Foto: Berit Roald / NTB

Bare oppgjøret mellom Røa og Kolbotn vil bli spilt som planlagt, opplyser NFF. Det har ikke noe å si for hvordan gullkampen ender.

Håndball-EM henger i en tynn tråd

EM-sluttspillet i håndball for kvinner skal etter planen spilles i Trondheim fra 3. til 20. desember. Norges Håndballforbund (NHF) har frist til mandag med å svare Det europeiske håndballforbundet (EHF) på om Norge kan påta seg sin del av arrangøransvaret. En endelig avgjørelse rundt EM vil bli offentliggjort senest tirsdag.

I forbindelse med regjeringens pressekonferanse fredag ga både statsminister Erna Solberg og helsedirektør Bjørn Guldvog uttrykk for at det virker krevende å komme frem til en smittevernprotokoll som kan gi grønt lys til EM. Håndballpresident Kåre Geir Lio sier de har god dialog med myndighetene. Han vedgår at situasjonen er krevende, men sier at de ikke har gitt opp å finne en løsning.

– Vi ser på alle muligheter som finnes og forsøker å finne en så god løsning som mulig, sa håndballpresidenten til NTB fredag.

Norges Håndballforbund jobber med en EM-avklaring, sier håndballpresident Kåre Geir Lio. Foto: Vidar Ruud / NTB

Verdenscupen på Lillehammer utsatt

Det er alt klart at pandemien kommer til å prege sesongen for flere av vinteridrettene. I begynnelsen av desember skulle Lillehammer vært vertskap for verdenscupen i langrenn, hopp for kvinner og kombinert. Denne uken kom beskjeden om at Det internasjonale skiforbundet (FIS) har utsatt konkurransene på ubestemt tid.

Det var Norges Skiforbund som tok til orde for å utsette.

– Med utgangspunkt i den vanskelige tiden vi er i, usikkerheten og konsekvensene knyttet til covid-19, mener Norges Skiforbund at det ikke er riktig å arrangere verdenscup på Lillehammer nå. Vi vil heller jobbe med å finne nye datoer i samråd med FIS og lokal arrangør senere i vinter, sa skipresident Erik Røste torsdag.

Maren Lundby (til venstre), her avbildet sammen med Daniel André Tande under NM i Midtstubakken, og de andre hoppjentene må vente helt til 2021 før de får konkurrere i verdenscupen denne sesongen. Foto: Heiko Junge / NTB

Skiforbundet vil samtidig se på muligheten for å arrangere flere nasjonale konkurranser for toppidretten, opplyser skipresidenten.

Utsettelsen er spesielt dårlig nytt for Maren Lundby og resten av det norske kvinnelandslaget i hopp. Verdenscuprennene i Sapporo og Zao i Japan, som skulle vært avholdt i januar, er avlyst. Dermed ser det for øyeblikket ut til at sesongens første verdenscuprenn finner sted i det lille tettstedet Ljubno i Slovenia 23. og 24. januar.

– Ikke forsvarlig å arrangere nå

Denne helgen skulle skiskytterne gått sine første renn for sesongen på Sjusjøen. De ble det aldri noe av, grunnet økende smittetall i Ringsaker kommune. Norges Skiskytterforbund jobbet med å finne en reservearena. Trysil meldte seg, men da regjeringen varslet nye innstramminger torsdag, valgte forbundet å avlyse arrangementet.

– Det har vært lagt ned en enorm innsats fra alle ledd for å få på plass en alternativ løsning, men i lys av de siste retningslinjene fra nasjonalt hold, mener vi ikke det er forsvarlig å arrangere dette arrangementet nå, sa generalsekretær Morten Djupvik da.

Skred av Beijing-avlysninger

Verdenscuprennene i skiskyting som skulle funnet sted i Beijing i februar og mars neste år, er avlyst. Det ble klart fredag. Ei heller VM på skøyter, som var terminfestet til slutten av februar, blir noe av. Det samme er tilfellet for konkurranser i kunstløp og kortbaneløp.

Det blir ikke noe prøve-OL på den nye skøytearenaen som er under oppføring i Beijing. Foto: Thomas Peter / Reuters

Det er ekstra utfordrende for arrangøren, tatt i betraktning at Beijing skal være vertskap for vinter-OL i 2022. Konkurransene som er avlyst, skulle ha fungert som et prøve-OL ett år før det gjelder.

– Det er veldig synd at VM blir avlyst, ikke minst fordi dette også er et prøve-OL før OL i 2022. Men med smitteutviklingen vi har sett den siste tiden, ble det vanskelig å få dette gjennomført, sier generalsekretær Håkon Dahl i Norges Skøyteforbund.