Ståle Solbakken støtter ikke boikott: – Jeg er ingen nikkedukke

HAMAR (VG) Han har jobbet mer med boikott-saken enn med landslagsuttaket den siste uken. Ståle Solbakken mener det er feil å si nei til en eventuell VM-deltagelse i Qatar.

QATAR-SKVIS: Ståle Solbakken har havnet i en vanskelige situasjon før han har ledet det norske landslaget en eneste gang. Foto: Mattis Sandblad

Fredag tar Solbakken ut sin første landslagstropp. Etter eget utsagn har landslagssjefen de siste syv til 10 dagene brukt aller mest tid på å fordype seg i menneskerettighetssituasjonen for migrasjonsarbeidere hos VM-arrangøren.

– Jeg vet at pressekonferansen fredag kun kommer til å handle om Qatar. Jeg mener fortsatt at det å stå inne i det – samme hvor jævlig det er – det er et bedre alternativ enn boikott. Men jeg har den største respekt for dem som sier at nok er nok og at boikott er det eneste virkemiddelet som er igjen, fordi det ikke har skjedd nok forbedringer i Qatar, sier Solbakken.

Det er engasjert landslagssjef med notater som møter VG omtrent 700 mil fra Qatar – i stua på Hamar vest. De siste dagene har han vært i kontakt med norsk og utenlandske gravejournalister, Amnesty, andre humanitære organisasjoner, snakket med Mari Norbakk med doktorgrad på arbeidsmigrasjon til den arabiske oljestaten, tidligere internasjonal fotballtopp Per Ravn Omdal, blant flere andre.

– Jeg har lest alt jeg har funnet frem til, sier han. The Guardians artikkel om at mer enn 6500 gjestearbeidere har mistet livet i Qatar siden VM-tildelingen i 2010 har satt fyr på den norske debatten.

Den nye landslagssjefen stiller seg etter alle sine undersøkelser på linjen til Norges Fotballforbund.

– Det er viktig for meg å si at jeg er ingen nikkedukke. Jeg har ikke noe behov for å gå den veien NFF går, hvis jeg ikke kan stå inne for det. Det tror jeg alle som kjenner meg vet, sier han.

– NFF har gjort mye bra, men kunne sikkert gjort mer. Jeg mener kommunikasjonen utad har vært for svak og lite resolutt, sier Solbakken.

– Hva har Norges Fotballforbund gjort som er bra?

– De har tatt denne saken på alvor, de har gått i samarbeid med Amnesty, LO internasjonalt (ILO), reist til Qatar og beviselig lagt et press innad i FIFA. Men jeg synes det må bli mye mer dynamikk i samarbeidet Norge har med Sverige og Danmark, sier Solbakken og påpeker at både den danske fotballpresidenten Jesper Møller og svenske Karl-Erik Nilsson sitter i UEFAs styre.

Solbakken mener Skandinavia samlet kunne ha lagt et mye større press.

– De burde vært tøffere sammen, sier han.

– Du føler deg ikke bundet av NFFs diagloglinje?

– På ingen måte. Det ville jeg aldri ha funnet meg i. Jeg synes vi har vært for utydelig i kommunikasjonen, ikke fått frem de gode tingene vi har gjort og at vi kunne ha gjort mer.

Selv har Solbakken innledet et samarbeid med Kasper Hjulmand. Han har lest den danske landslagssjefens rapport i Qatar-saken.

– Vi har diskutert om vi kan gjøre noe konkret sammen, sier han. Ståle Solbakken opplyser at han også har diskutert boikottsaken med enkelte av landslagsspillerne.

– Vi kan gjøre noe som et lag. Vi har en verdensstjerne, en halvcrazy trener og unge fremadstormende spillere. Kan vi gjør noe som blir lagt merke til? Vi må tenke stort, mener han.

– Hva vil du si til alle dem i Norge som når mener at boikott er det eneste mulige virkemiddelet?

– Jeg har full respekt for det standpunktet. Jeg tror de alle fleste er enige om det som har skjedd i Qatar, men det er virkemidlene videre som er forskjellen. Det handler ikke om man er for eller mot menneskerettigheter. Diskusjonen må ikke bli sånn.

Solbakken mener han har riktige magefølelsene etter å ha gjort alle sine undersøkelser.

– Jeg må kunne stå over for dere eller en spiller som banker på døren min, beskriver han og fortsetter:

– Får arbeiderne i Qatar det bedre av at vi boikotter? Er det vi som får det bedre inni oss eller hjelper det dem? Det kan jeg per nå ikke se.

Søndag kan Norges VM-deltagelse i teorien bli avlyst. Boikott-forslaget kommer opp på det digitale fotballtinget, men både styret i Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball mener at saken bør utsettes til behandling senere i 2021.

– Jeg får ikke gjort noe i forhold til det som skjer på tinget. Jeg synes det er viktig at saken blir diskutert, men hvis man ikke er sikker så er det et godt initiativ å holde ekstraordinært ting litt frem i tid. Jeg tror det er mange som er i midten og ikke har gjort seg opp en klar mening.

Hvis fotballtinget vedtar boikott, ser Ståle Solbakken ingen grunn til å spille VM-kvaliken. Den starter mot Gibraltar 24. mars.

– Sånn er det jo. Det sier seg selv. Det blir ren konkurranseforvridning. Vi kan jo ikke reise rundt som tombola.

– Da er din jobb slutt?

– Den er i hvert fall satt på pause. Men det har ikke jeg brukt noe tid på. Det er det minste problemet i dette, hevder han.

Solbakkens gamle FCK-elev, Tom Høgli og klubben Tromsø, satte fart på den norske debatten med sitt standpunkt om boikott 26. februar. Siden har flere eliteserieklubber – som Rosenborg – fulgt opp med vedtak om det samme.

– Det har ikke overrumplet meg, men snøballen har rullet fortere enn jeg trodde, sier Solbakken som også har vært i kontakt med Høgli om saken

– Alle jeg har snakket med svarer forskjellig, men noe har flyttet seg i Qatar. Men det har skjedd for lite og for sakte. I Norge er 99 prosent enig i at Qatar ikke skulle hatt VM og det skulle vært satt standarder og hardere virkemidler for å få til forandring, sier landslagssjefen.

Han er opptatt av at norske journalister skal få fritt leide til det som virkelig skjer i Qatar og mener at også representanter fra Supporteralliansen bør dra til Qatar for å gjøre sine egne observasjoner.

– Har du forståelse for at folk mener at det har vært nok sportsvasking av kontroversielle regimer?

– Jeg drittlei selv. Jeg er drittlei maktarrogansen i FIFA og UEFA. De tror de kan gjøre som de vil, sier Solbakken og drar opp VM-tildelingene til Tyskland (2006), Russland (2018) og Qatar-VM som eksempler.

– Jeg tror folk, supportere og den vanlige mann og dame i gaten er drittlei den maktarrogansen og de pampene og den luksusen og den fråtsingen. De turer frem og gjør som de vil, legger han til.

Ståle Solbakken var selv på treningsleir med FC København i Dubai gjennom tre år. Til slutt bestemte han at FCK ikke lenger skulle trene i De forente arabiske emirater.

– Jeg sitter litt i glasshus, medgir han.

– Jeg trakk FCK egenhendig ut. Da gjorde vi det motsatte. Det var mest Emiratenes forhold til homofili som bestemte det.

– Føler du at denne saken truer din jobb?

– Nei. Det er irrelevant. Jeg får ny jobb i morgen. Jeg kan ikke sitte her å lyve til dere, spillere, supportere, min familie og meg selv for å være landslagstrener i fotball. Jeg har gjort meg opp en mening på selvstendig grunnlag.

VG har forelagt Ståle Solbakkens kritikk av kommunikasjonen for Norges Fotballforbund. President Terje Svendsen svarer:

– Saken engasjerer. Det er viktig å få frem at vi tar signalene. Vi deler bekymringene som er kommet frem, samtidig som vi innser at vi ikke har kommunisert tydelig nok hvordan vi sammen med nordiske fotballforbund jobber for påvirkning både internt i FIFA og overfor qatarske myndigheter, som skaper positiv endring. Debatt er om denne saken er bra, men viktig også for å ha en åpen prosess om best mulig konkrete tiltak. Debatt om denne saken er bra.