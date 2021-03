Svensk smøresjef innrømmer bom: – Vi tar all skyld

OBERSTDORF/OSLO (VG) Sverige håpet å kjempe med Norge om stafettgullet i VM. Slik ble det ikke.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

forrige

















fullskjerm neste 1 av 8 Foto: Bjorn Steinar Delebekk

– Dette er en mardröm, utbrøt ekspertkommentator Anders Blomquist på SVT1.

– Vi tar all skyld. Løperne har dårlige ski på de to første etappene. Det er en dårlig dag på jobben for oss, sier Sverige smøresjef Petter Myhlback til VG.

– Jeg er så lei meg, jeg beklager, sier han til SVT og innrømmer at det er en smøretabbe.

– Det er ikke noe moro når sånn skjer. Du vil at alle skal få ut sitt beste. Sverige klarer ikke det i dag, og stafett er stafett, sier Johaug til VG.

Frida Karlsson kom i mål to minutter bak Norge. Det holdt til 6. plass.

– Jeg hadde forberedt mange scenarioer, men dette var ikke et av dem. Det var ikke så kult å gå i dag, sier hun til VG.

– Jeg er glad for at smørerne tar skylden, sier Sveriges ankerkvinne.

TAR SKYLDEN: Sveriges smøresjef Petter Myhlback. Foto: Camilla Vesteng

Det begynte dårlig på første etappe med Jonna Sundling og ble enda verre med Charlotte Kalla på andre etappe for mesterne fra siste VM.

– Det er forferdelig trist, særlig på en stafett, sier Kalla til SVT.

Sverige endte til slutt to minutter bak vinnende Norge. Det holdt til 6. plass.

Anders Blomquist og kommentatorlegenden Jacob Hård hadde trøbbel med å tro sine egne øyne på stafetten.

Krasjlanding

– En skikkelig krasjlanding. Det er blytungt, fastslår Hård om den svenske innsatsen.

– De svenske jentene har vært veldig offensive, sånn sett er det litt artig at de får en liten en på trynet. Jeg unner ingen at det blir sånn, jeg hadde håpet at det ville bli litt mer spennende, sier Chris Jespersen, tidligere landslagsløper, til VG.

– Jeg skjønner hva som har skjedd. Det tror jeg folk skjønner. Men jeg husker jo hvordan det var selv da vi gikk. Vi fikk bare beskjed om at dere var dårlig. Det var ikke vits å skylde på skiene. Det var de oppå skiene som avgjorde, fortsetter Jespersen og fastslår at svenskene hadde «ræva ski».

Sverige hadde valgt Jonna Sundling foran Linn Svahn på første etappen. Hun klarte ikke å følge teten med Norge, Russland og Tsjekkia.

Hadde ikke feste

– Det slipper for Jonna, utbryter Jacob Hård når Sundling tydeligvis sliter med bakglatte ski.

– Jeg kjempet for livet, men jeg hadde ikke feste på slutten, sier Jonna Sundling til SVT.

Landslagssjef Anders Byström antyder på SVT at også Charlotte Kalla har dårlige ski.

– Det er absolutt ikke hele forklaringen, sier ekspertkommentator Blomquist.

De to kommentatorene bruker ordet «sjokkerende» om den dårlige etappen til Kalla. Hun lå 12, 5 sekunder bak ved veksling - og endte 1.39 min. bak.

forrige













fullskjerm neste Expressen 1 av 6

– Det er tungt. Dette var noe jeg hadde sett frem mot. Jeg ville gi Ebba noe helt annet. Vi traff ikke på noe. Føret suger virkelig, sier Kalla til NRK.

Ebba Andersson og Frida Karlsson gikk de to siste etappene for Sverige - men hadde ikke noe å gå for.

Les også Svensk kommentator: Feigt uttak av Norge

Gigantisk smøretabbe

I VGs VM-studio sitter Niklas Dyrhaug og Thomas Alsgaard:

– Dette er en gigantisk smøretabbe av Sverige. De har verken feste eller glid, sier Dyrhaug.

– Sverige har en egen evne til å bomme når de er favoritter, fastslår Thomas Alsgaard.

Idet Charlotte Kalla krabber seg opp den siste bakken minner Niklas Dyrhaug om da Jørgen Brink gikk på en kjempesmell i Val di Fiemme i 2003. Mannen som tok igjen Brink og vant spurten, Alsgaard, tror nesten ikke hva han ser i dag.

– Det er ikke til å tro at de bommer så mye på skiene. Jeg tror Sundling hadde for lite feste. Og når de svenske smørerne så dette så bråjusterte de skiene til Kalla som gjorde at de la på for mye klister på de.

– Alt i alt en enorm tabbe, sier Alsgaard.

Svensk TVs ekspert Johanna Ojala er helt enig:

– Vi ser at det slipper allerede for Jonna Sundling på første etappe.