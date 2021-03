DIREKTE: Norge er stor VM-favoritt

Følg prestisjeøvelsen her.

Johannes Høsflot Klæbo har gått Norge inn til gull før. Klarer han det igjen? Foto: Lise Åserud

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Sverige floppet på kvinnestafetten, og Norge tok et suverent gull torsdag. Fredag er det klart for den kanskje aller største prestisjeøvelsen i ski-VM: Fire ganger ti kilometer stafett for menn. På forhånd er det spådd å bli en duell mellom Norge, som har vunnet alle VM-stafetter siden 2001, og det russiske laget, anført av verdens beste skiløper Aleksandr Bolsjunov.

Følg spenningen her fra klokken 13.15.